Реклама / Ads
Четвъртък, 23 Април 2026, 15:15
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
1| 267 | НОВИНИ

321 „виртуални“ животни откри БАБХ в ферми в Смолянско

Редактор: Frognews
Инспектори на Българска агенция по безопасност на храните разкриха сериозни нарушения в животновъдни обекти в Смолянско. При проверки в общините Девин и Чепеларе са установени общо 321 т.нар. „виртуални“ животни – регистрирани по документи, но липсващи на място.
 

Животните фигурират в системата ВетИС, а за тях са получавани субсидии. При проверките, извършени съвместно с Държавен фонд „Земеделие“, са инспектирани десет ферми в Чепеларе и селата Триград, Кестен, Малево и Павелско.

 

Най-сериозни разминавания са открити в няколко обекта. В стопанства в Чепеларе и Павелско липсват общо 178 говеда, въпреки че са регистрирани в системата. В същото време на място са намерени десетки нерегистрирани животни, както и такива с регистрация от други ферми.

 

В други обекти нарушенията също са значителни. В Малево не са открити 15 говеда. В Триград от 14 регистрирани коня е намерен само един, а липсват и 14 говеда. В Кестен са установени сериозни несъответствия – от 48 овце са намерени едва 8, липсват почти всички коне и говеда. В друг обект в същото село също са отчетени липси на животни.

 

Проверките разкриват и проблеми с идентификацията – липсващи ушни марки, животни с марки от други стопанства или дублиране на идентификационни номера.

 

От БАБХ съобщават, че данните в системата ще бъдат коригирани, а на собствениците ще бъдат наложени санкции.

Случаят поставя отново въпроса за контрола върху субсидиите в сектора и възможностите за злоупотреби чрез фиктивни животни.

f Сподели t Tweet Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 