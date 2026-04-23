Четвъртък, 23 Април 2026, 15:17
Революция при Мураками: „Кахо“ – първият му роман с жена в главната роля

Източник: БГНЕС Редактор: Констанца Илиева
Световноизвестният японски писател Харуки Мураками се завръща на книжния пазар с нов роман, който обещава да бъде исторически за неговото творчество. Озаглавен „Кахо“, романът ще се появи в Япония през юли, а голямата новина е, че за първи път в своята дълга кариера авторът поставя жена в центъра на сюжета.
 

Коя е Кахо?

 

Главната героиня е 26-годишната авторка на детски книжки Кахо. Тя не е нито изключително красива, нито гениална, но притежава необятно любопитство. Сюжетът се заплита, когато тя среща непознат мъж, който безцеремонно ѝ заявява: „Честно казано, никога не съм виждал някой толкова грозен като теб“.

 

Вместо гняв или шок, Кахо изпитва само изненада и странно любопитство, което се превръща в портал към поредица от типичните за Мураками магически събития.

 

Майсторът на сюрреализма

 

Авторът на „Норвежка гора“ и „Кафка на плажа“ остава верен на стила си да изследва самотата и абсурда на съвременния живот. В неговите светове читателите са свикнали на всичко – от говорещи котки до дъжд от риба. Сега обаче феновете му са в очакване да видят как този свят ще изглежда през призмата на женската психика.

 

Харуки Мураками, който традиционно е сред фаворитите за Нобелова награда, публикува последния си роман „Градът и неговите несигурни стени“ през 2023 г. (излязъл на български в края на 2025 г.).

 

С „Кахо“ той доказва, че дори на 77 години (през 2026 г.) все още е способен да изненадва и да прекрачва собствените си граници.

