Коя е Кахо?

Главната героиня е 26-годишната авторка на детски книжки Кахо. Тя не е нито изключително красива, нито гениална, но притежава необятно любопитство. Сюжетът се заплита, когато тя среща непознат мъж, който безцеремонно ѝ заявява: „Честно казано, никога не съм виждал някой толкова грозен като теб“.

Вместо гняв или шок, Кахо изпитва само изненада и странно любопитство, което се превръща в портал към поредица от типичните за Мураками магически събития.

Майсторът на сюрреализма

Авторът на „Норвежка гора“ и „Кафка на плажа“ остава верен на стила си да изследва самотата и абсурда на съвременния живот. В неговите светове читателите са свикнали на всичко – от говорещи котки до дъжд от риба. Сега обаче феновете му са в очакване да видят как този свят ще изглежда през призмата на женската психика.

Харуки Мураками, който традиционно е сред фаворитите за Нобелова награда, публикува последния си роман „Градът и неговите несигурни стени“ през 2023 г. (излязъл на български в края на 2025 г.).

С „Кахо“ той доказва, че дори на 77 години (през 2026 г.) все още е способен да изненадва и да прекрачва собствените си граници.