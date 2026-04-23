Четвъртък, 23 Април 2026, 15:17
Румънските министри от социалистическата партия подадоха оставки

Румънските министри от социалистическата партия подадоха оставки
Източник: hotnews.ro Редактор: Ивайло Александров
Шестимата министри от Социалдемократическата партия и вицепремиерът Мариан Някшу пристигнаха във Виктория Палас след края на заседание на правителството и подадоха оставки, съобщават румънските медии.
 

Жестът е следващата стъпка, подготвена от Социалдемократическата партия в политическата криза, която тя предизвика в понеделник. Поне засега обаче изпълнителната власт ще остане такава с пълни правомощия. Премиерът Илие Болоян подробно обяви през последните дни плановете си, след като се събуди с оставките на социалдемократите на дневен ред.

 

Министрите започнаха да напускат двореца Виктория, след като бяха регистрирани молбите им за оставка.

 

Социалдемократическата партия (СДП) публикува прессъобщение, в което се посочва, че оставката на министрите от СДП формализира решението на партията да оттегли политическата си подкрепа за премиера Болоян. „Премиерът вече не се ползва с подкрепата на парламентарното мнозинство, което означава, че той вече няма демократичната легитимност да упражнява лидерската функция на румънското правителство“, заявиха от СДП.

 

Социалдемократическата партия също така обявява, че „е готова да участва във формирането на ново проевропейско правителство и да подкрепи министър-председател, политически или технократски“.

 

„Премиерът работи по потенциален списък с временни министри, който ще бъде активиран в случай на оставка. Списъкът не е окончателно определен“, заяви говорителят на правителството Йоана Догиою на пресконференция, проведена в края на заседанието на правителството.

