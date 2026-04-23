Украйна разминира Ормузкия проток

Редактор: Красен Бучков
Изпращането на украински миночистачи, които в момента са във Великобритания, в Персийския залив ще бъде от полза за имиджа на страната и ще изпрати ясен сигнал към Кремъл, заяви Павло Лакийчук, ръководител на програмите за сигурност в Центъра за глобални изследвания „Стратегия XXI“, в ефира на Kyiv24.
 

Дискусията се фокусира върху готовността на Украйна да подкрепи своите партньори в Близкия изток. По-конкретно, Киев би могъл да изпрати своите миночистачи в Ормузкия проток, за да осигури безопасно корабоплаване. Междувременно четирите украински кораба остават в Портсмут, Великобритания, без да могат да се върнат у дома поради Конвенцията от Монтрьо, която забранява преминаването на военни кораби през Босфорския проток по време на война.

 

„По искане на Обединеното кралство Украйна се съгласи да разгледа възможността нашето разпределение на кораби, по-специално група кораби за търсене на мини, да участват в операция с партньори и съюзници. Според мен това е добър вариант. Първо, това е практика за нашите военни. Второ, става въпрос за имиджа на Украйна, не само в контекста на европейската сигурност, но и в Персийския залив. И всъщност за украинските въоръжени сили това е пореден сигнал към путинска Русия, че имаме военноморски флот“, подчерта Лакийчук.

 

Припомняме, че четири украински миночистача, разположени в момента край бреговете на Обединеното кралство, може да бъдат част от мисия за възстановяване на корабоплаването в Ормузкия проток след края на конфликта. Според The ​​Times, украински военноморски офицери ще присъстват на многонационална среща на върха за военно планиране в Лондон, където се очаква да докладват за готовността на Украйна да изпрати корабите, получени от Обединеното кралство, в Близкия изток. Тези миночистачи са предназначени за разминиране в Черно море след края на войната, разгърната от Русия срещу Украйна.

