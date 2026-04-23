Трагедия в Италия: 17-годишен българин се простреля в слепоочието

Според разследващите 17-годишният Бисер Иванов е бил в компанията на 28-годишния си брат и семеен приятел, когато е започнал да си играе с пистолет калибър 7,65 мм. В един момент, при неясни обстоятелства – описвани като шега или предизвикателство – той е насочил оръжието към главата си и е стрелял.

Следват паника и викове, като според свидетелства последните думи преди изстрела са били: „Какво правиш, плашиш ме“. Въпреки бързата намеса и транспортирането му в болница „Вито Фаци“, лекарите не са успели да спасят живота момчето.

Италианските власти уточняват, че младежът е пристигнал в страната в началото на март заедно с брат си, след като е загубил майка си през януари. В Лече е живеел в дома на нейния бивш партньор. От местната община заявяват, че няма данни той да е бил наблюдаван от социалните служби или да е имал предишни проблеми. Разследващите посочват също така, че не е посещавал училище, но е помагал с дребни дейности в домакинството.

По данни от разследването оръжието е било съхранявано в жилището на 80-годишния собственик, поставено в кутия върху гардероб. Вечерта тримата младежи са имали достъп до него и са започнали да го разглеждат. Предполага се, че 17-годишният не е знаел, че в цевта има поставен куршум, въпреки че пълнителят е бил празен.

След изстрела бившият партньор на майката се е събудил и е открил тежко ранения младеж. Медицински екипи са пристигнали на място, но животът му е бил вече в критично състояние. Разследването продължава, като се очакват резултатите от експертизите, включително за наличие на барутни следи по ръцете и дрехите на присъствалите в апартамента.