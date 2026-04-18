Събота, 18 Април 2026, 19:02
Русия нанесе мощни удари в Украйна и остави 380 хиляди без ток

Руски удари през нощта нанесоха щети на пристанищна инфраструктура в Одеска област и енергиен обект, оставяйки около 380 хиляди потребители без електрозахранване в северната част на Украйна, съобщиха официални представители.
 

Според ръководителя на Одеската областна военна администрация Олег Кипер, атаката е извършена с дронове, които са поразили складове за селскостопанска продукция, депа и административни сгради. По първоначални данни няма жертви.

 

Русия е нанесла удар и по енергиен обект в Черниговска област, съобщи местният електроразпределителен оператор.

 

Украинските военновъздушни сили посочват, че през нощта са изстреляни общо 219 далекобойни дрона.

 

Междувременно руските власти съобщиха за ответен удар. "Украински дрон е предизвикал пожар в петролно депо в анексирания от Русия град Севастопол."

ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Бронз за Стилияна Николова от Световната купа по художествена гимнастика 0| 16 | Бронз за Стилияна Николова от Световната купа по художествена гимнастика Николай Младенов: Преговорите за Газа навлизат в решителна фаза 2| 618 | Николай Младенов: Преговорите за Газа навлизат в решителна фаза Хиляди на протест в Загреб за по-високи заплати и пенсии 1| 1044 | Хиляди на протест в Загреб за по-високи заплати и пенсии

НАЙ-ЧЕТЕНИ
Реваншизъм: Руска телевизия, руски в училище - абсурд или реалност? 35| 9940 | Реваншизъм: Руска телевизия, руски в училище - абсурд или реалност?
Американски сенатори критикуват Тръмп за облекчаването на санкциите за руския петрол 13| 6342 | Американски сенатори критикуват Тръмп за облекчаването на санкциите за руския петрол
Шведският главнокомандващ: Русия може да завземе остров в Балтийско море всеки момент 10| 5469 | Шведският главнокомандващ: Русия може да завземе остров в Балтийско море всеки момент
Кремъл с огромни загуби: Русия надплатила 130 милиарда долара заради санкциите 4| 4636 | Кремъл с огромни загуби: Русия надплатила 130 милиарда долара заради санкциите
Нидерландия отговори на списъка с „цели“ на Русия в Европа 11| 4410 | Нидерландия отговори на списъка с „цели“ на Русия в Европа
Американски кораби играят на „смъртоносна криеница“ с ирански мини 7| 4128 | Американски кораби играят на „смъртоносна криеница“ с ирански мини
Хората с глас за малките партии не са статистика 32| 4111 | Хората с глас за малките партии не са статистика
Руски войници масово се обръщат към вещици за спасение от войната 16| 3519 | Руски войници масово се обръщат към вещици за спасение от войната
