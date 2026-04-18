Русия нанесе мощни удари в Украйна и остави 380 хиляди без ток

Според ръководителя на Одеската областна военна администрация Олег Кипер, атаката е извършена с дронове, които са поразили складове за селскостопанска продукция, депа и административни сгради. По първоначални данни няма жертви.

Русия е нанесла удар и по енергиен обект в Черниговска област, съобщи местният електроразпределителен оператор.

Украинските военновъздушни сили посочват, че през нощта са изстреляни общо 219 далекобойни дрона.

Междувременно руските власти съобщиха за ответен удар. "Украински дрон е предизвикал пожар в петролно депо в анексирания от Русия град Севастопол."