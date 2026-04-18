"24 часа" навърши 35 години! Плаването продължава

И така - 35 години. Дали всеки брой е бил супер успешен? Едва ли. Но със сигурност всеки ред, всяка статия са плод на усилията на репортери, редактори, дежурни, шефове, технически екипи, коректори, художници, дизайнери и пр. Правенето на вестник е като Ниагарския водопад - не може да се опише, трябва да се види и усети. Труден занаят е, често неблагодарен.

В „24 часа“ са работили и работят уникални хора. Професионалисти с характер, позиция, нестандартни идеи и дори авантюристи. Те са давали цветност на вестника, провокирали са любопитството на читателите. Правят го и днес.

За юбилея екипът и ръководството ще чуят красиви и силни думи. Да се усмихнат и да пият по едно...

Най-важен си остава онзи, който отгръща вестника или влиза в електронното издание в офиса, трамвая, докато хапва баничка, пие кафе или отдъхва на пейка в парка.

Бъдете здрави всички, които творите и създавате „24 часа“!

Плаването в български води и около света продължава!

