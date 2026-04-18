Това е част от тенденцията на засилена руска агресия в Космоса от началото на войната в Украйна, разкри още американският генерал. Планът включва продължително заглушаване на сателитната комуникация и GPS, което е в толкова голям мащаб, че излага на риск гражданските самолети.

Наред с предупрежденията си Уайтинг призова правителството на британския премиер Киър Стармър да увеличи значително своя много оскъден бюджет за космическа отбрана, за да се справи с нарастващата заплаха от Москва, както и от Китай.

"Русия остава високоразвита космическа сила и продължава да инвестира в противокосмически оръжия. Те обмислят да изведат в орбита ядрено противосателитно оръжие, което би изложило на риск всички сателити в ниска околоземна орбита, а това е резултат, който просто не можем да толерираме“, добави Уайтинг.

"От руска гледна точка те гледат към САЩ, гледат към НАТО и виждат там превъзходство на конвенционалните оръжия. И вярват, че нови начини за подкопаване на САЩ и НАТО, като например неутрализиране на нашите космически способности, им помагат да изравнят силите на бойното поле", коментира той.

Ядрено оръжие в Kосмоса би представлявало сериозно нарушение на Договора за космическото пространство, по който Русия е страна.

Изказването на Уайтинг е най-откритото публично изявление досега относно тази заплаха от страна на висш военен офицер от САЩ. За амбициите на Москва се заговори за първи път преди 2 години, след като през февруари 2024 г. служители на Пентагона информираха за тях членовете на Конгреса зад затворени врати.

Оттогава Комисията по разузнаване на Камарата на представителите на САЩ настоява Белият дом да разсекрети известната информация за проекта, за да могат политиците да обсъдят заплахата за националната сигурност.

Командването на космическите сили на САЩ, оглавявано от ген. Уайтинг, е със седалище в базата на космическите сили "Питърсън" в Колорадо и отговаря за всички американски военни операции на 100 километра и повече над морското равнище, пише БТА.

Въпреки действията на Москва, Уайтинг посочи Китай като най-големия конкурент на САЩ в Kосмоса. Суперсилата "напредва с главоломна скорост в Kосмоса" и е разработила собствен космически арсенал, който включва средства за заглушаване на сателитни комуникации и GPS, оръжия с насочена енергия и противосателитни ракети.

„Следващата голяма война вероятно ще бъде война, която ще започне в Kосмоса“, предупреди Уайтинг.