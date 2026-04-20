Понеделник, 20 Април 2026, 15:00
Румен Радев: Продължаваме с Европа, но тя трябва да е силна

"Прогресивна България" печели безапелационно, това е победа на надеждата над недоверието, на свободата над страха, победа и на морала, заяви в изявление пред медиите Румен Радев след края на изборния ден.
 

Той отказа да говори за бъдещите действия в Народното събрание, преди да бъдат ясни крайните резултати от вота. Благодари на българските граждани, подкрепили, формацията му, на всички гласували, на комисиите, на екипа, който е с мен близо десет години, на институциите и МВР, които организираха изборите.

 

„Хората отхвърлиха самодоволството и високомерието на старите партии и не се поддадоха на лъжите и манипулацията“, категоричен бе Радев.

Попитан за позицията му спрямо Русия, той не даде категоричен отговор. 

 

На въпрос на Асошиейтед Прес отговори, че България ще продължи ще продължи европейския си път, но това ще е силна България и силна Европа, които имат нужда от критическо мислене и прагматизъм. Европа падна жертва на собствената си амбиция да бъде морален лидер на свят без правила, според Радев. Сега имаме нужда от критично и прагматично мислене и добри резултати, особено за изграждане на новата архитектура на сигурността, както и много усилия за възстановяване на индустриалната мощ и конкурентоспособност. „Това ще бъде основният принос на България към нейната европейска мисия", допълни Румен Радев.

ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Паралелното преброяване: &quot;Прогресивна България&quot; печели рекордно, още 4 партии влизат в НС 10| 3116 | Паралелното преброяване: "Прогресивна България" печели рекордно, още 4 партии влизат в НС Reuters и Politico видяха триумф на проруския курс в изборния резултат на Радев 18| 7385 | Reuters и Politico видяха триумф на проруския курс в изборния резултат на Радев Политическите реакции след вота, заявки за власт и нови червени линии 3| 6335 | Политическите реакции след вота, заявки за власт и нови червени линии Започна предаването на изборните протоколи 0| 2232 | Започна предаването на изборните протоколи

НАЙ-ЧЕТЕНИ
Проф. Пламен Павлов: 20 април е подходяща дата за национален празник 24| 8450 | Проф. Пламен Павлов: 20 април е подходяща дата за национален празник
Reuters и Politico видяха триумф на проруския курс в изборния резултат на Радев 18| 7385 | Reuters и Politico видяха триумф на проруския курс в изборния резултат на Радев
Американски сенатори критикуват Тръмп за облекчаването на санкциите за руския петрол 16| 7232 | Американски сенатори критикуват Тръмп за облекчаването на санкциите за руския петрол
97,5% обработени протоколи: 1,4 млн. подкрепят ПБ, ГЕРБ задържа второто място 45| 6786 | 97,5% обработени протоколи: 1,4 млн. подкрепят ПБ, ГЕРБ задържа второто място
За 24 часа: Рязък обрат в Ормузкия проток 11| 6667 | За 24 часа: Рязък обрат в Ормузкия проток
Политическите реакции след вота, заявки за власт и нови червени линии 3| 6335 | Политическите реакции след вота, заявки за власт и нови червени линии
Активността достига 33,2% към 16 ч., до 39% според екзитполове 14| 5825 | Активността достига 33,2% към 16 ч., до 39% според екзитполове
Първи данни от вота: Шест формации в 52-ия парламент 26| 5063 | Първи данни от вота: Шест формации в 52-ия парламент
