Румен Радев: Продължаваме с Европа, но тя трябва да е силна

Той отказа да говори за бъдещите действия в Народното събрание, преди да бъдат ясни крайните резултати от вота. Благодари на българските граждани, подкрепили, формацията му, на всички гласували, на комисиите, на екипа, който е с мен близо десет години, на институциите и МВР, които организираха изборите.

„Хората отхвърлиха самодоволството и високомерието на старите партии и не се поддадоха на лъжите и манипулацията“, категоричен бе Радев.

Попитан за позицията му спрямо Русия, той не даде категоричен отговор.

На въпрос на Асошиейтед Прес отговори, че България ще продължи ще продължи европейския си път, но това ще е силна България и силна Европа, които имат нужда от критическо мислене и прагматизъм. Европа падна жертва на собствената си амбиция да бъде морален лидер на свят без правила, според Радев. Сега имаме нужда от критично и прагматично мислене и добри резултати, особено за изграждане на новата архитектура на сигурността, както и много усилия за възстановяване на индустриалната мощ и конкурентоспособност. „Това ще бъде основният принос на България към нейната европейска мисия", допълни Румен Радев.