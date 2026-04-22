Сряда, 22 Април 2026, 14:36
Служебният кабинет вади 1,4 милиарда евро, замразени в ББР

Служебният кабинет вади 1,4 милиарда евро, замразени в ББР
Източник: БГНЕС Редактор: Ивайло Александров
Андрей Гюров съобщи, че служебното правителство ще извади на светло 1,4 милиарда евро от Българска Банка за Развитие, замразени от предишното правителство. По думите му, такъв тип средства се използват за сенчести касички и несъбираеми кредити.
 

Служебният кабинет се събра на едно от последните си заседания в този състав и първото след парламентарните избори. Той поздрави министрите за работата им и съобщи, че служебният финансов министър изважда 1,4 милиарда евро от ББР, които бъдещият редовен кабинет да разпредели както сметне за добре.

 

„Честните избори са само началото. Вадим 1,4 милиарда евро от ББР – банката касичка на модела „Борисов – Пеевски“, преди да са влезли в нечии джобове и да са се превърнали в поредните несъбираеми кредити. Миналата година преди протестите кабинетът изтегли рекорден дълг и заключи част от средствата там. 8 месеца 1,4 милиарда евро не се движат, не влизат в икономиката, а за дълга текат лихви. Това е банката с широки пръсти и къса памет, раздава огромни кредити и забравя да си ги потърси.“

 

По думите му споменатите средства могат да се върнат на гражданите под различни форми – по-модерни болници, медицински хеликоптери, кабинети за наука в училищата, по-модерни старчески домове. „Служебното правителство няма да харчи тези средства, те не се отразяват на приходите или дефицита. Просто даваме възможност на следващия кабинет да реши как и дали да използва прозрачно тези пари.“

 

След заседанието финансовият министър Георги Клисурски съобщи, че решението е прието. „Тези пари ще могат да се използват за абсолютно всички разплащания в страната. А като си говорим за инвестиции и за развитие на българската икономика, една много добра употреба на тези средства би била префинансирането на инвестициите, които трябва да направи българската държава по Плана за възстановяване и устойчивост.”

