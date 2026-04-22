Служебният кабинет вади 1,4 милиарда евро, замразени в ББР

Служебният кабинет се събра на едно от последните си заседания в този състав и първото след парламентарните избори. Той поздрави министрите за работата им и съобщи, че служебният финансов министър изважда 1,4 милиарда евро от ББР, които бъдещият редовен кабинет да разпредели както сметне за добре.

„Честните избори са само началото. Вадим 1,4 милиарда евро от ББР – банката касичка на модела „Борисов – Пеевски“, преди да са влезли в нечии джобове и да са се превърнали в поредните несъбираеми кредити. Миналата година преди протестите кабинетът изтегли рекорден дълг и заключи част от средствата там. 8 месеца 1,4 милиарда евро не се движат, не влизат в икономиката, а за дълга текат лихви. Това е банката с широки пръсти и къса памет, раздава огромни кредити и забравя да си ги потърси.“

По думите му споменатите средства могат да се върнат на гражданите под различни форми – по-модерни болници, медицински хеликоптери, кабинети за наука в училищата, по-модерни старчески домове. „Служебното правителство няма да харчи тези средства, те не се отразяват на приходите или дефицита. Просто даваме възможност на следващия кабинет да реши как и дали да използва прозрачно тези пари.“

След заседанието финансовият министър Георги Клисурски съобщи, че решението е прието. „Тези пари ще могат да се използват за абсолютно всички разплащания в страната. А като си говорим за инвестиции и за развитие на българската икономика, една много добра употреба на тези средства би била префинансирането на инвестициите, които трябва да направи българската държава по Плана за възстановяване и устойчивост.”