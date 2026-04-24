От ФИФА уточняват, че не контролират цените, определяни от продавачите в платформата за препродажба, но събират по 15% такса както от купувача, така и от продавача. Това означава, че при продажба на такъв билет организацията би спечелила около 690 000 долара от една сделка.

На същия пазар се предлагат и „по-достъпни“ варианти – място в долния сектор струва около 207 000 долара, а билет от втора категория в най-горния сектор достига 138 000 долара. В съседство има и оферти за около 23 000 долара.

Най-евтините билети за финала, налични в момента, са на цена около 10 923 долара за места в горните редове зад вратата.

Паралелно с това ФИФА пусна нови количества билети чрез официалния си сайт, където цените за финала започват от 10 990 долара. За сравнение, през януари най-скъпият билет в платформата за препродажба е бил обявен за 230 000 долара.

За разлика от предишни първенства, включително това през 2022 г., този път няма таван на цените при препродажба. Решението е взето заради по-слабо регулирания вторичен пазар в САЩ и Канада, като целта е да се ограничи търговията през външни платформи.

Високи остават и цените за останалите ключови мачове – билетите за полуфиналите достигат над 11 000 долара, а за четвъртфиналите варират между около 1 600 и над 5 700 долара. За мача за третото място цените започват от малко над 1100 долара.

Срещите от груповата фаза също не правят изключение – например за двубоите на САЩ и Канада цените варират от около 1000 до над 4000 долара в зависимост от мястото и мача.