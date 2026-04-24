$2 млн. за финала на Мондиала: Колко искат за билети в сайта за препродажба на ФИФА

Източник: БГНЕС
Цените на билетите за финала на Световното първенство по футбол достигат безпрецедентни нива. На официалната платформа за препродажба на ФИФА се предлагат места за близо 2,3 милиона долара, пише The Guardian. Става дума за четири билета за мача на 19 юли на стадион MetLife Stadium в Ню Джърси, разположени зад една от вратите в долния сектор. Цената им е точно 2 299 998,85 долара за брой.
 

От ФИФА уточняват, че не контролират цените, определяни от продавачите в платформата за препродажба, но събират по 15% такса както от купувача, така и от продавача. Това означава, че при продажба на такъв билет организацията би спечелила около 690 000 долара от една сделка.

 

На същия пазар се предлагат и „по-достъпни“ варианти – място в долния сектор струва около 207 000 долара, а билет от втора категория в най-горния сектор достига 138 000 долара. В съседство има и оферти за около 23 000 долара.

 

Най-евтините билети за финала, налични в момента, са на цена около 10 923 долара за места в горните редове зад вратата.

 

Паралелно с това ФИФА пусна нови количества билети чрез официалния си сайт, където цените за финала започват от 10 990 долара. За сравнение, през януари най-скъпият билет в платформата за препродажба е бил обявен за 230 000 долара.

 

За разлика от предишни първенства, включително това през 2022 г., този път няма таван на цените при препродажба. Решението е взето заради по-слабо регулирания вторичен пазар в САЩ и Канада, като целта е да се ограничи търговията през външни платформи.

 

Високи остават и цените за останалите ключови мачове – билетите за полуфиналите достигат над 11 000 долара, а за четвъртфиналите варират между около 1 600 и над 5 700 долара. За мача за третото място цените започват от малко над 1100 долара.

 

Срещите от груповата фаза също не правят изключение – например за двубоите на САЩ и Канада цените варират от около 1000 до над 4000 долара в зависимост от мястото и мача.

