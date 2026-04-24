Премиерът Йонас Гар Стьоре заяви, че мярката е насочена към това децата да имат „нормално детство“, без то да бъде доминирано от алгоритми и екрани. Според него социалните мрежи все по-често изместват играта, приятелствата и ежедневните контакти.

Засега не се уточнява кои точно платформи ще попаднат под ограниченията, но подобни мерки в други държави обхващат приложения като Meta (Facebook и Instagram), TikTok, Snapchat, YouTube и X.



Световна тенденция: държавите ограничават социалните мрежи за деца



Норвегия не е изолиран случай. През последната година все повече държави предприемат или обмислят подобни ограничения. Основната цел е да се намалят рисковете за децата – от кибертормоз и зависимост до психични проблеми и контакт с опасни лица.

Пионерът: Австралия



Австралия стана първата страна, която въведе пълна забрана за социални мрежи за деца под 16 години в края на 2025 г.

Законът обхваща платформи като Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, YouTube и други. Компаниите са задължени да проверяват възрастта на потребителите, а при нарушение ги грозят глоби до десетки милиони долари.

Европа тръгва по същия път



В Европа също се оформя ясна тенденция:

- Дания и Франция планират ограничения до 15 години;

- Испания и Германия обсъждат лимит до 16 години;

- Гърция вече обяви забрана под 15 години от 2027 г.;

- Австрия и Полша също подготвят законодателство.

Извън Европа



Ограничения се въвеждат и в други региони:

- Индонезия забранява достъпа под 16 години;

- Малайзия планира подобна мярка;

- Турция вече прие закон за ограничения под 15 години;

- Обединено кралство обмисля вариант за забрана.



Защо държавите действат



Причините са сходни навсякъде: нарастващ брой случаи на тревожност и депресия сред млади хора, зависимост от социалните мрежи, кибертормоз, риск от злоупотреби и онлайн хищници.



Политиците все по-често говорят за нуждата от „дигитална защита“ на децата.



Критики и рискове



Мерките обаче не са безспорни. Организации като Amnesty Tech предупреждават, че забраните може да са неефективни и да доведат до сериозни проблеми с личните данни заради системите за проверка на възрастта.

Критиците смятат, че вместо забрани трябва да се търсят по-балансирани решения – образование, контрол от родителите и по-строги правила за самите платформи.



Накъде върви светът



Тенденцията е ясна – все повече държави се опитват да ограничат влиянието на социалните мрежи върху децата. Въпросът вече не е дали ще има регулации, а колко строги ще бъдат те и как ще се прилагат.

Решението на Норвегия е поредната стъпка в тази посока – и сигнал, че дебатът тепърва ще се задълбочава.