Петък, 24 Април 2026, 14:39
И Норвегия готви забрана за социални мрежи за деца. Къде вече затегнаха правилата?

Редактор: Frognews
Норвегия подготвя закон, който ще ограничи достъпа на деца до социалните мрежи. Правителството планира да внесе проекта в парламента до края на 2026 г., като целта е да се защити дигиталната среда на най-малките.
 

Премиерът Йонас Гар Стьоре заяви, че мярката е насочена към това децата да имат „нормално детство“, без то да бъде доминирано от алгоритми и екрани. Според него социалните мрежи все по-често изместват играта, приятелствата и ежедневните контакти.

 

Засега не се уточнява кои точно платформи ще попаднат под ограниченията, но подобни мерки в други държави обхващат приложения като Meta (Facebook и Instagram), TikTok, Snapchat, YouTube и X.


Световна тенденция: държавите ограничават социалните мрежи за деца


Норвегия не е изолиран случай. През последната година все повече държави предприемат или обмислят подобни ограничения. Основната цел е да се намалят рисковете за децата – от кибертормоз и зависимост до психични проблеми и контакт с опасни лица.

 

Пионерът: Австралия


Австралия стана първата страна, която въведе пълна забрана за социални мрежи за деца под 16 години в края на 2025 г.

Законът обхваща платформи като Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, YouTube и други. Компаниите са задължени да проверяват възрастта на потребителите, а при нарушение ги грозят глоби до десетки милиони долари.

 

Европа тръгва по същия път


В Европа също се оформя ясна тенденция:

- Дания и Франция планират ограничения до 15 години;
- Испания и Германия обсъждат лимит до 16 години;
- Гърция вече обяви забрана под 15 години от 2027 г.;
- Австрия и Полша също подготвят законодателство.

 

Извън Европа


Ограничения се въвеждат и в други региони:

- Индонезия забранява достъпа под 16 години;
- Малайзия планира подобна мярка;
- Турция вече прие закон за ограничения под 15 години;
- Обединено кралство обмисля вариант за забрана.

Защо държавите действат


Причините са сходни навсякъде: нарастващ брой случаи на тревожност и депресия сред млади хора, зависимост от социалните мрежи, кибертормоз, риск от злоупотреби и онлайн хищници.


Политиците все по-често говорят за нуждата от „дигитална защита“ на децата.


Критики и рискове


Мерките обаче не са безспорни. Организации като Amnesty Tech предупреждават, че забраните може да са неефективни и да доведат до сериозни проблеми с личните данни заради системите за проверка на възрастта.

 

Критиците смятат, че вместо забрани трябва да се търсят по-балансирани решения – образование, контрол от родителите и по-строги правила за самите платформи.


Накъде върви светът


Тенденцията е ясна – все повече държави се опитват да ограничат влиянието на социалните мрежи върху децата. Въпросът вече не е дали ще има регулации, а колко строги ще бъдат те и как ще се прилагат.

 

Решението на Норвегия е поредната стъпка в тази посока – и сигнал, че дебатът тепърва ще се задълбочава.

