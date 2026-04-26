40 години по-късно истината за „Българския Чернобил“ излиза на повърхността чрез изследванията на учени и дозиметристи. Докато облакът с йод-131, цезий-137 и стронций-90 преминава над страната, държавният апарат е зает не със спасяването на гражданите, а със запазването на идеологическия комфорт.

Анализите показват, че престъпната небрежност продължава и година по-късно. През пролетта на 1987 г. България преживява втори радиационен пик. Причината не е нов инцидент, а отказът на управляващите да закупят чисти фуражи. Така животните са хранени със заразена трева и сено от предишната година, а радиацията влиза повторно в домовете на хората чрез млякото и месото.

Докато обикновеният българин консумира стоки, които при нормални обстоятелства биха били обявени за „негодни“, висшата номенклатура изпраща личните си запаси от храна за проверка в специализирани лаборатории. „Мереха храни, които са си внесли от незамърсени територии на Европа“, споделя Петър Узунов от Софийския университет. Това е най-яркият символ на разделението в тоталитарната държава – биологично оцеляване за елита и радиоактивна рулетка за народа.