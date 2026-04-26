Реклама / Ads
Неделя, 26 Април 2026, 15:54
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
0| 1010 | НОВИНИ

Битка за милиони на „Сан Сиро“: Милан и Ювентус в директен сблъсък за Шампионската лига

Битка за милиони на „Сан Сиро“: Милан и Ювентус в директен сблъсък за Шампионската лига
Източник: БГНЕС Редактор: Констанца Илиева
В неделя вечер стадион „Джузепе Меаца“ ще приеме един от най-важните мачове в края на сезона в Серия А. Милан посреща Ювентус в сблъсък от 34-ия кръг, който може да се окаже определящ за крайното класиране в Топ 4. Разликата между двата гранда е минимална — „росонерите“ заемат третото място с 66 точки, а „бианконерите“ ги следват плътно с 63. Това превръща срещата в класически „мач за шест точки“.
 

Формата на двата тима

 

Представянето на Милан в последните седмици е колебливо. Тимът редува силни и слаби резултати, като в последните си пет срещи записа две победи и три поражения. Въпреки това успехът с 1:0 над Верона в предишния кръг върна част от увереността в лагера на домакините.

 

За разлика от тях Ювентус се намира в отличен подем. Воденият от Лучано Спалети състав няма загуба в седем поредни мача, като записа четири победи в последните си пет двубоя. Торинският гранд впечатлява най-вече със стабилната си защита, която не допусна гол в няколко ключови срещи.

 

Тактика и състави

 

В лагера на Ювентус настроението е приповдигнато. Защитникът Бремер заяви, че отборът е мотивиран да запази добрата си серия. Треньорският щаб обаче ще трябва да се справя без контузените Хуан Кабал, Аркадиуш Милик и Емил Холм. Под въпрос до последно остава участието на голмайстора Душан Влахович, което насочва погледите към младия талант Кенан Йълдъз.

 

При Милан се очаква засилена халфова линия, където Адриен Рабио ще има ключова роля в разрушаването на съперниковите атаки. В предни позиции „росонерите“ ще разчитат на скоростта и креативността на Кристиан Пулишич и Рафаел Леао.

 

Последните директни двубои между тези два отбора рядко предлагат голово зрелище. Три от последните пет срещи завършиха без попадения, включително и първият мач между тях през този сезон.

 

Залогът в неделя е ясен, гарантиране на квота за Шампионската лига. Победа за Милан ще затвърди позицията на тима в челната четворка, докато успех за Ювентус ще изравни силите и ще превърне финалните кръгове в истински трилър.

f Сподели t Tweet Автор: Констанца Илиева Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 