Неделя, 26 Април 2026, 15:54
Африкански ритми и живи статуи: 6Fest превръща Пловдив в сцена под небето

Африкански ритми и живи статуи: 6Fest превръща Пловдив в сцена под небето
Редактор: Констанца Илиева
Днес, 26 април, Пловдив навлиза в най-емоционалната и финална фаза на Международния фестивал за улични изкуства 6Fest. След като през целия уикенд градът беше сцена за артисти от 11 държави, днес празникът се пренася в Дондуковата градина, за да превърне парковото пространство в жив театър.
 

Програмата за неделя обещава пъстро съчетание от музика, цирк и мистика. Един от акцентите е българската формация Dizzy Grooves & Foli Ba, която ще представи спектакъла „Когато барабанът говори“. Публиката ще се потопи в магията на Западна Африка чрез енергични ритми и традиционни перкусии.

 

Дондуковата градина ще „оживее“ и благодарение на:

 

Живи статуи

Майстори на тишината и неподвижността от Испания и Гърция ще провокират минувачите.


Цирк от Аржентина и Италия

Дуото La Sambusa ще разсмее малки и големи с две комични представления, изпълнени с акробатика и жива музика.


Митични същества

Пловдивчани все още могат да срещнат „Небесните сирени“ на нидерландците от Frantastica – фантастични създания на кокили, които сякаш са излезли от приказките.


Тазгодишното издание на фестивала доказа, че Пловдив е идеалният декор за свободно изкуство. От италианските магии на Katastrofa clown на площад „Централен“ в петък, през дзен-огненото шоу на тайванеца Чиен Хунг Куо в събота, до днешния африкански ритъм – градът се превърна в точка на среща за творци от три континента.

 

Всички събития с вход свободен, канят пловдивчани и гостите на града да станат част от магията директно на улицата.




