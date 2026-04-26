Програмата за неделя обещава пъстро съчетание от музика, цирк и мистика. Един от акцентите е българската формация Dizzy Grooves & Foli Ba, която ще представи спектакъла „Когато барабанът говори“. Публиката ще се потопи в магията на Западна Африка чрез енергични ритми и традиционни перкусии.

Дондуковата градина ще „оживее“ и благодарение на:

Живи статуи

Майстори на тишината и неподвижността от Испания и Гърция ще провокират минувачите.



Цирк от Аржентина и Италия

Дуото La Sambusa ще разсмее малки и големи с две комични представления, изпълнени с акробатика и жива музика.



Митични същества

Пловдивчани все още могат да срещнат „Небесните сирени“ на нидерландците от Frantastica – фантастични създания на кокили, които сякаш са излезли от приказките.



Тазгодишното издание на фестивала доказа, че Пловдив е идеалният декор за свободно изкуство. От италианските магии на Katastrofa clown на площад „Централен“ в петък, през дзен-огненото шоу на тайванеца Чиен Хунг Куо в събота, до днешния африкански ритъм – градът се превърна в точка на среща за творци от три континента.

Всички събития с вход свободен, канят пловдивчани и гостите на града да станат част от магията директно на улицата.