Разследването, инициирано от юриста Алесандро Мей и експерта Емилио Де Сантис, сочи към потенциални щети за бюджета в размер на милиони евро. Изчисленията показват мащаба на проблема, при италианска данъчна ставка от 43%, един пилот от ранга на Карлос Сайнс би могъл да дължи около 400 000 евро само за едно Гран при.

Властите са категорични в своята формула:

Ако пилот участва в едно състезание в Италия, той дължи данък върху 1/24 от годишния си доход.



При две състезания (какъвто е случаят с Монца и Имола), сумата скача на 1/12 от общото му възнаграждение.



Проверката обхваща не само заплатите от отборите, но и личните спонсорски договори. Под лупа са поставени трите писти, които бяха домакини през последните години, историческата Монца, Имола и Муджело (през 2020 г.).

От глоба до затвор

Ситуацията далеч не е само административна. Ако се установи, че задължението на даден пилот надвишава 50 000 евро, случаят преминава в наказателна процедура. Това означава не само солени глоби, но и риск от условни присъди за звездите на шампионата. Самите отбори също са под обстрел, тъй като могат да бъдат подведени под отговорност като „данъчни посредници“, които не са удържали нужните суми.

Вълната на разследвания вече заля и Формула Е за състезанията в Рим и Мизано. Изглежда, че ерата на „данъчния рай“ на пистата приключва, а италианската финансова полиция е готова да развява черния флаг за всеки, който се опитва да заобиколи закона.