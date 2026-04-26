Италия поряза Формула 1: Глоби и разследвания за неплатени налози върху милионните хонорари

Италия поряза Формула 1: Глоби и разследвания за неплатени налози върху милионните хонорари
Редактор: Констанца Илиева
Италианската финансова полиция (Guardia di Finanza) влезе в боксовете на Формула 1. Властите са изискали данъчните декларации на пилоти и отбори за периода 2020-2025 г., като фокусът е върху доходите, генерирани по време на състезателните уикенди на италианска територия. До този момент подобен мащабен натиск към „кралете на скоростта“ не е упражняван.
 

Разследването, инициирано от юриста Алесандро Мей и експерта Емилио Де Сантис, сочи към потенциални щети за бюджета в размер на милиони евро. Изчисленията показват мащаба на проблема, при италианска данъчна ставка от 43%, един пилот от ранга на Карлос Сайнс би могъл да дължи около 400 000 евро само за едно Гран при.

 

Властите са категорични в своята формула:

 

Ако пилот участва в едно състезание в Италия, той дължи данък върху 1/24 от годишния си доход.


При две състезания (какъвто е случаят с Монца и Имола), сумата скача на 1/12 от общото му възнаграждение.


Проверката обхваща не само заплатите от отборите, но и личните спонсорски договори. Под лупа са поставени трите писти, които бяха домакини през последните години, историческата Монца, Имола и Муджело (през 2020 г.).

 

От глоба до затвор

 

Ситуацията далеч не е само административна. Ако се установи, че задължението на даден пилот надвишава 50 000 евро, случаят преминава в наказателна процедура. Това означава не само солени глоби, но и риск от условни присъди за звездите на шампионата. Самите отбори също са под обстрел, тъй като могат да бъдат подведени под отговорност като „данъчни посредници“, които не са удържали нужните суми.

 

Вълната на разследвания вече заля и Формула Е за състезанията в Рим и Мизано. Изглежда, че ерата на „данъчния рай“ на пистата приключва, а италианската финансова полиция е готова да развява черния флаг за всеки, който се опитва да заобиколи закона.

ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Африкански ритми и живи статуи: 6Fest превръща Пловдив в сцена под небето 0| 426 | Африкански ритми и живи статуи: 6Fest превръща Пловдив в сцена под небето Прокобата на „Хилтън“: 45 години след Рейгън, историята се повтори с Тръмп 0| 809 | Прокобата на „Хилтън“: 45 години след Рейгън, историята се повтори с Тръмп Болезнената наивност на дигиталното образование: Смартфонът като наркотик в класната стая 0| 738 | Болезнената наивност на дигиталното образование: Смартфонът като наркотик в класната стая Българският Чернобил: Осми по замърсяване в Европа, но първи по облъчване на хората 3| 891 | Българският Чернобил: Осми по замърсяване в Европа, но първи по облъчване на хората

НАЙ-ЧЕТЕНИ
15 минути стигат, за да се разкрие телефонът със заплахите. Кандев обърка МВР със Сатиричния 13| 7461 | 15 минути стигат, за да се разкрие телефонът със заплахите. Кандев обърка МВР със Сатиричния
Напред-назад: Василев избра Пловдив и остави Пейков извън парламента 8| 6103 | Напред-назад: Василев избра Пловдив и остави Пейков извън парламента
Администрацията на Тръмп връща разстрела като начин за изпълнение на смъртно наказание 4| 5215 | Администрацията на Тръмп връща разстрела като начин за изпълнение на смъртно наказание
Трети опит: 31-годишен учител стреля на събитие с Тръмп. Президентът е невредим 13| 4433 | Трети опит: 31-годишен учител стреля на събитие с Тръмп. Президентът е невредим
Тръмп е разгневен от изявлението на принц Хари за САЩ и Украйна 22| 4310 | Тръмп е разгневен от изявлението на принц Хари за САЩ и Украйна
Почина „бащата на всички инвеститори“: Краят на една ера на световните фондови пазари 0| 3670 | Почина „бащата на всички инвеститори“: Краят на една ера на световните фондови пазари
От бухалка до жертва: Гешев изпълзя в ефир с нови съчинения за предателите и кукловодите 9| 3364 | От бухалка до жертва: Гешев изпълзя в ефир с нови съчинения за предателите и кукловодите
В чест на Тръмп украински чиновници нарекоха Донбас – "Дониленд" 2| 3266 | В чест на Тръмп украински чиновници нарекоха Донбас – "Дониленд"
