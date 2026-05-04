Къде да гледаме тренировките за 6 май

Небето над София ще бъде огласено от военна авиационна техника в рамките на подготовката за отбелязването на 6 май – Деня на храбростта и празник на Българската армия. Министерството на отбраната съобщи, че празничният ритуал, включващ водосвет на бойните знамена и знамената-светини, ще бъде съпроводен от демонстративни полети на вертолети, военнотранспортни самолети, щурмова авиация и изтребители.
 

За осигуряване на безопасността и прецизността на въздушния парад, са планирани тренировъчни полети на малка височина над площад „Св. Александър Невски“.

 

Графикът на полетите е както следва:

 

5 май (вторник): Тренировъчни полети над София от 9.00 ч. до 11.00 ч.


6 май (сряда): Съвместни демонстративни полети над столицата от 10.00 ч. до 11.00 ч.


Освен в столицата, празничната авиация ще бъде видима и в други региони на страната. След участието си в тържествения ритуал в София на 6 май, екипажите ще изпълнят поздравителни полети над Ямбол и Пловдив, докато се прибират към своите авиационни бази.

