Пекин продължава да разглежда Тайван като част от своята територия и настоява други държави да не поддържат официални отношения с острова – позиция, която тайванските власти категорично отхвърлят. На този фон САЩ остават основният международен съюзник и военен партньор на Тайпе, което редовно предизвиква напрежение в отношенията с Китай.

От Държавния департамент подчертават, че подобни визити са нормална практика – всеки демократично избран президент на Тайван посещава дипломатическите партньори на страната си. Предшественичката на Лай, Цай Инг-уен, също е била в Есватини през 2018 и 2023 г. Според Вашингтон настоящото пътуване не бива да се политизира.

Есватини е една от едва 12-те държави в света, които поддържат официални дипломатически отношения с Тайван, и единствената такава в Африка.

Неуспешен опит заради въздушна блокада

Пекин реагира остро на визитата, като отправи обидни квалификации към тайванския президент. Китайската страна отново подчерта, че въпросът за Тайван е най-чувствителната тема в отношенията със САЩ – позиция, изразена и от външния министър Ван И в разговор с американския държавен секретар Марко Рубио.

Няколко дни преди това за първи път в историята посещение на тайвански държавен глава беше временно възпрепятствано не чрез дипломатически отказ или политическо споразумение, а чрез т.нар. „въздушна блокада“.

На 21–22 април 2026 г. Лай трябваше да отпътува за Есватини във връзка с 40-годишнината от възкачването на престола на крал Мсвати III. В последния момент обаче три островни държави в Индийския океан – Сейшелите, Мавриций и Мадагаскар – едностранно оттеглиха разрешенията за прелитане на президентския самолет, което направи първоначалния маршрут невъзможен.

Тайванските власти обвиниха Китай в оказване на икономически натиск и „въздушна принуда“. Според Тайпе Пекин е оказал непряк натиск върху въпросните държави чрез заплахи за финансови последици, включително ограничаване на инвестиции и промени в дългови облекчения, ако допуснат полета на тайванския президент. В резултат на това визитата беше отложена.

Самият Лай Чинг-те реагира остро, като заяви, че Тайван няма да се поддаде на външен натиск и ще продължи да развива международните си връзки. Съединените щати и представители на Европейския съюз също изразиха загриженост, определяйки случилото се като тревожен пример за използване на гражданската авиация като инструмент на политически натиск.

Въпреки блокадата, на 2 май 2026 г. президентът Лай изненадващо пристигна в Есватини и реакцията на Китай беше остра. Пекин определи пътуването като „смехотворен номер“ и обвини Лай, че се е „промъкнал“ в Есватини. Китайските власти определиха действията на тайванския президент като „недостойни“ и част от сепаратистка политика. Пекин също така отправи предупреждение към Есватини да преосмисли отношенията си с Тайван и да се съобрази с международната позиция на Китай.