Вторник, 05 Май 2026, 12:51
Пътуване на тайванския президент допълнително обтяга отношенията между САЩ и Китай

Тайванският президент Лай Чинг-те успя да избегне въздушната блокада на Китай и стигна до Есватини Източник: БГНЕС
Съединените щати опредлиха Тайван като „доверен и способен“ партньор, чиито международни отношения – включително с Есватини – носят реални ползи. Повод за позицията на Вашингтон стана посещението на тайванския президент Лай Чинг-те в африканското кралство, доскоро известнио като Свазиленд, съобщава Reuters. Визитата се състоя изненадващо през уикенда, след като предишно планирано пътуване беше отменено, заради натиск от страна на Китай.
 

Пекин продължава да разглежда Тайван като част от своята територия и настоява други държави да не поддържат официални отношения с острова – позиция, която тайванските власти категорично отхвърлят. На този фон САЩ остават основният международен съюзник и военен партньор на Тайпе, което редовно предизвиква напрежение в отношенията с Китай.

 

От Държавния департамент подчертават, че подобни визити са нормална практика – всеки демократично избран президент на Тайван посещава дипломатическите партньори на страната си. Предшественичката на Лай, Цай Инг-уен, също е била в Есватини през 2018 и 2023 г. Според Вашингтон настоящото пътуване не бива да се политизира.

 

Есватини е една от едва 12-те държави в света, които поддържат официални дипломатически отношения с Тайван, и единствената такава в Африка.

Неуспешен опит заради въздушна блокада

Пекин реагира остро на визитата, като отправи обидни квалификации към тайванския президент. Китайската страна отново подчерта, че въпросът за Тайван е най-чувствителната тема в отношенията със САЩ – позиция, изразена и от външния министър Ван И в разговор с американския държавен секретар Марко Рубио.

 

Няколко дни преди това за първи път в историята посещение на тайвански държавен глава беше временно възпрепятствано не чрез дипломатически отказ или политическо споразумение, а чрез т.нар. „въздушна блокада“.

 

На 21–22 април 2026 г. Лай трябваше да отпътува за Есватини във връзка с 40-годишнината от възкачването на престола на крал Мсвати III. В последния момент обаче три островни държави в Индийския океан – Сейшелите, Мавриций и Мадагаскар – едностранно оттеглиха разрешенията за прелитане на президентския самолет, което направи първоначалния маршрут невъзможен.

 

Тайванските власти обвиниха Китай в оказване на икономически натиск и „въздушна принуда“. Според Тайпе Пекин е оказал непряк натиск върху въпросните държави чрез заплахи за финансови последици, включително ограничаване на инвестиции и промени в дългови облекчения, ако допуснат полета на тайванския президент. В резултат на това визитата беше отложена.

 

Самият Лай Чинг-те реагира остро, като заяви, че Тайван няма да се поддаде на външен натиск и ще продължи да развива международните си връзки. Съединените щати и представители на Европейския съюз също изразиха загриженост, определяйки случилото се като тревожен пример за използване на гражданската авиация като инструмент на политически натиск.

 

Въпреки блокадата, на 2 май 2026 г. президентът Лай изненадващо пристигна в Есватини и реакцията на Китай беше остра. Пекин определи пътуването като „смехотворен номер“ и обвини Лай, че се е „промъкнал“ в Есватини. Китайските власти определиха действията на тайванския президент като „недостойни“ и част от сепаратистка политика. Пекин също така отправи предупреждение към Есватини да преосмисли отношенията си с Тайван и да се съобрази с международната позиция на Китай.

 

 

Автор: Иван Гайдаров
