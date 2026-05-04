Реклама / Ads
Вторник, 05 Май 2026, 12:53
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
0| 2186 | НОВИНИ

Важно за родителите: Удължават срока за прием в детските градини в София

Важно за родителите: Удължават срока за прием в детските градини в София
Редактор: Frognews
Столичната община удължава с две седмици срока за преглед и редакция на кандидатурите за прием в общинските детски градини и ясли. Решението цели да осигури спокойствие на родителите, докато се очаква окончателното произнасяне на Върховния административен съд (ВАС) по новата Наредба за прием.
 

Администрацията цели да избегне риска от „двойна промяна“ на критериите, която би принудила семействата да пренареждат желанията си многократно. С това удължаване се гарантира, че всички деца ще бъдат класирани при ясни и окончателно влезли в сила правила. В момента информационната система ИСОДЗ продължава да работи съобразно критериите, приети от Столичния общински съвет през март 2026 г., а при необходимост от корекции след решението на ВАС, системата ще бъде своевременно пренастроена.

 

За да се осигури предвидимост за семействата, са определени нови дати за класиранията:

 

Първо класиране: 22 май 2026 г.


Второ класиране: 5 юни 2026 г.


Трето класиране: 19 юни 2026 г.


Напомняме, че спорните точки в наредбата, касаещи адреса, уседналостта и точковата система за яслите, в момента са обект на съдебно производство, след като Столичният общински съвет обжалва решението на Административния съд София-град за тяхното спиране.

f Сподели t Tweet Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Кметове по Дунав заплашват с блокади заради провалено пръскане срещу комари 0| 67 | Кметове по Дунав заплашват с блокади заради провалено пръскане срещу комари Крах на коалицията в Букурещ: Парламентът гласува вот на недоверие на кабинета „Боложан“ 0| 90 | Крах на коалицията в Букурещ: Парламентът гласува вот на недоверие на кабинета „Боложан“

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
НАЙ-ЧЕТЕНИ
Ода за политическата глупост: От разделението прави силата до лошото жълто-синьо 46| 10833 | Ода за политическата глупост: От разделението прави силата до лошото жълто-синьо
Асфалт на „дунавски вълни“, с дебелина 2–3 см и прорасла трева, ще е част от трасе за Giro d'Italia 14| 9385 | Асфалт на „дунавски вълни“, с дебелина 2–3 см и прорасла трева, ще е част от трасе за Giro d'Italia
Путин ще бъде свален с преврат до една година, твърди адв. Иля Ремесло 12| 5468 | Путин ще бъде свален с преврат до една година, твърди адв. Иля Ремесло
Когато природата изпревари инженерната мисъл: Защо свлачището край Смолян е само началото 2| 5037 | Когато природата изпревари инженерната мисъл: Защо свлачището край Смолян е само началото
Напрежение с Русия: НАТО прехвана ядрени бомбардировачи "Мечка" 6| 4325 | Напрежение с Русия: НАТО прехвана ядрени бомбардировачи "Мечка"
„Ще изтеглим много повече“: Тръмп потвърди намаляването на американските войски в Европа 8| 4126 | „Ще изтеглим много повече“: Тръмп потвърди намаляването на американските войски в Европа
Монтана става столица на духовата музика с международния фестивал „Дико Илиев“ 1| 3580 | Монтана става столица на духовата музика с международния фестивал „Дико Илиев“
Дубай и ОАЕ отвориха небето си 0| 3417 | Дубай и ОАЕ отвориха небето си
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 