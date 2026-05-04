Администрацията цели да избегне риска от „двойна промяна“ на критериите, която би принудила семействата да пренареждат желанията си многократно. С това удължаване се гарантира, че всички деца ще бъдат класирани при ясни и окончателно влезли в сила правила. В момента информационната система ИСОДЗ продължава да работи съобразно критериите, приети от Столичния общински съвет през март 2026 г., а при необходимост от корекции след решението на ВАС, системата ще бъде своевременно пренастроена.

За да се осигури предвидимост за семействата, са определени нови дати за класиранията:

Първо класиране: 22 май 2026 г.



Второ класиране: 5 юни 2026 г.



Трето класиране: 19 юни 2026 г.



Напомняме, че спорните точки в наредбата, касаещи адреса, уседналостта и точковата система за яслите, в момента са обект на съдебно производство, след като Столичният общински съвет обжалва решението на Административния съд София-град за тяхното спиране.