Докладът, базиран на данни от 85 държави за период от три десетилетия, установява, че при рязко увеличение на разходите за обслужване на дълга жените са непропорционално засегнати.

По-малко разходи, повече тежест за жените



Когато правителствата намаляват публичните разходи, за да покрият нарастващите дългове, най-силно страдат секторите, в които работят повече жени – като образование и социални грижи.

Това води до загуба на работни места за жени, а след това – и до увеличаване на неплатения труд у дома, тъй като държавата се оттегля от социалните услуги.















Ръководителят на UNDP Александър де Кроо подчертава, че държавите трябва внимателно да оценяват ефекта от бюджетните съкращения.

„Когато правителствата правят такива избори, трябва да знаят, че голяма част от социалните разходи са насочени към жените – както като заети, така и като ползватели“, казва той.

Милиони изгубени работни места



Според анализа, между началото на 2010-те и 2022 г. тежестта на дълга в изследваните страни почти се е удвоила.

В резултат: 22 милиона жени са загубили работата си в краткосрочен план, над 38 милиона – в дългосрочен.



При преминаване от умерено към високо ниво на дългова тежест доходите на жените намаляват средно с 17%, докато при мъжете почти няма промяна.

Продължителността на живота също спада – както за жени, така и за мъже.

Войната задълбочава проблема



Още преди ескалацията между САЩ и Иран, 56 държави вече са отделяли над 10% от приходите си за обслужване на дълга.

Конфликтът обаче допълнително влошава ситуацията чрез по-високи цени на енергията, поскъпване на торовете, растящи лихви в световен мащаб.



„В условия на нестабилност правителствата са под още по-голям натиск да правят трудни избори“, казва де Кроо.

Порочен кръг на задлъжняване



Според доклада, комбинацията от отслабващи валути и инфлация увеличава цената на дълга точно когато държавите трябва да защитават населението от растящите цени на храни и енергия.

Това създава затворен цикъл: външни шокове увеличават дълга, дългът ограничава социалните разходи, социалните разходи са ключови за жените.



Възможно решение



Експертите предлагат кредиторите да обвържат облекчаването на дълга с ангажименти за защита на социалните разходи.

„Подкрепата за жените има по-силен ефект върху развитието на обществото“, подчертава де Кроо. „Това е инвестиция в бъдещето, а не разход“.

Изводът е ясен: нарастващият дълг не е просто икономически проблем – той задълбочава социалните неравенства, като най-тежко засяга жените в развиващия се свят.