0| 2202 | НОВИНИ
60 000 евро гаранция за Хасърджиев, 10 000 за гръцкия модел Михайлидис
Софийският районен съд освободи под парична гаранция д-р Станимир Хасърджиев и гръцкия модел Анастасиос Михайлидис. Определената гаранция за Хасърджиев е 60 000 евро, а за Михайлидис – 10 000 евро.
Двамата бяха в ареста. Другите обвиняеми по делото – актьорът Росен Белов и бившият легионер Симеон Дряновски – остават под домашен арест.
Прокуратурата е повдигнала общо 17 обвинения срещу четиримата. Сред тях са принуда с оръжие и полово удовлетворение чрез сила и заплаха.
В края на март прокуратурата внесе в съда обвинителния акт срещу четиримата подсъдими. По делото са събрани 46 тома доказателствени материали, разпитани са над 80 свидетели, над 30 вещи лица са дали експертни становища.
До задържането на д-р Хасърджиев и другите трима се стигна след като 20-годишно момче подаде сигнал, че е държано насила и с него е злоупотребено сексуално от всичките обвинявани. Заседанията по делото ще се водят при закрити врата.
