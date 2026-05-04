Двамата бяха в ареста. Другите обвиняеми по делото – актьорът Росен Белов и бившият легионер Симеон Дряновски – остават под домашен арест.

Прокуратурата е повдигнала общо 17 обвинения срещу четиримата. Сред тях са принуда с оръжие и полово удовлетворение чрез сила и заплаха.

В края на март прокуратурата внесе в съда обвинителния акт срещу четиримата подсъдими. По делото са събрани 46 тома доказателствени материали, разпитани са над 80 свидетели, над 30 вещи лица са дали експертни становища.

До задържането на д-р Хасърджиев и другите трима се стигна след като 20-годишно момче подаде сигнал, че е държано насила и с него е злоупотребено сексуално от всичките обвинявани. Заседанията по делото ще се водят при закрити врата.