Ако резултатите се потвърдят, това ще сложи край на 15-годишното управление на Мамата Банерджи и нейната партия Тринамул Конгрес.

В този регион властта рядко се сменя. Преди Банерджи, комунистическа коалиция управлява 34 години. Това прави победата на BJP още по-значима.















Какво стои зад успеха



Партията на Моди работи години наред, за да спечели подкрепа в Западен Бенгал. Тя постепенно увеличава резултатите си и на тези избори достига над 44% от гласовете.

В същото време управляващите губят част от доверието. Социалните програми, които дълго време печелят избиратели, вече не са достатъчни, за да задържат подкрепата.

Нов подход към избирателите



BJP привлича хора с обещания за повече социални помощи и с по-силни политически послания. Кампанията е водена от Амит Шах, един от най-близките съюзници на Моди.

Партията успява да разшири влиянието си дори без силна местна структура, каквато имат традиционните регионални партии.

Спорове около изборите



Вотът не минава без напрежение. Има обвинения, че милиони хора са били извадени от избирателните списъци, особено сред бедните и малцинствата.

Анализатори обаче смятат, че това не е основната причина за резултата.















Какво означава това



Победата в Западен Бенгал е голям политически успех за Моди. Тя показва, че партията му вече има влияние почти в цялата страна.

Освен това засилва позициите на Амит Шах, който се смята за възможен бъдещ лидер на партията.

След години на съпротива, този регион вече не е изключение. Това може да бележи нов етап в политиката на Индия.