Нападение във Варна: Литовка рани с нож четирима души

Сигналът е подаден в 13:57 ч. в понеделник. По първоначални данни извършителката е 47-годишна гражданка на Литва. Тя е атакувала четирима души.

Един от пострадалите е прегледан от медицински екип и освободен. Състоянието на останалите трима все още се изяснява.

Жената е задържана. По случая е образувано досъдебно производство.

По непотвърдена информация нападателката е била под въздействието на алкохол.

Заради разследването движението в района е затруднено. Осигурен е обходен маршрут.