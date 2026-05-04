2207 | НОВИНИ
Нападение във Варна: Литовка рани с нож четирима души
Жена нападна случайни минувачи с нож във Варна. Инцидентът е станал на ул. „Подвис“, в близост до хранителен магазин.
Сигналът е подаден в 13:57 ч. в понеделник. По първоначални данни извършителката е 47-годишна гражданка на Литва. Тя е атакувала четирима души.
Един от пострадалите е прегледан от медицински екип и освободен. Състоянието на останалите трима все още се изяснява.
Жената е задържана. По случая е образувано досъдебно производство.
По непотвърдена информация нападателката е била под въздействието на алкохол.
Заради разследването движението в района е затруднено. Осигурен е обходен маршрут.
