Реклама / Ads
Вторник, 05 Май 2026, 12:53
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
5| 2178 | НОВИНИ

Украински дрон удари луксозна сграда в Москва дни преди 9 май

Украински дрон удари луксозна сграда в Москва дни преди 9 май
Редактор: Frognews
Украински дрон е ударил луксозна жилищна сграда в Москва в ранните часове на понеделник. Няма жертви, но по фасадата има сериозни щети. Това е трета поредна нощ на атаки с дронове срещу руската столица. Те идват дни преди парада на 9 май, с който Русия отбелязва победата над нацистка Германия.
 

Сградата се намира в югозападната част на Москва, на по-малко от 10 км от Кремъл и Червения площад, където ще се проведе парадът.

 

В социалните мрежи се разпространяват непотвърдени видеа. На тях се виждат пожарникари в разрушен апартамент със счупени прозорци и отломки. Други кадри показват части от дрон по улицата.







Кметът на Москва Сергей Собянин съобщи, че още два дрона са били свалени.

 

Масирани атаки и блокирани летища


Руското министерство на отбраната твърди, че общо 117 дрона са били прихванати в различни региони. Само към района на Санкт Петербург са били насочени 60.

 

Заради атаките летищата Внуково и Домодедово временно спряха работа.

 

Напрежение преди парада


Кремъл вече обяви, че тазгодишният парад на 9 май ще бъде ограничен заради „терористична заплаха“. За първи път от 2008 г. няма да участват тежка военна техника и ракетни системи.

 

Мобилният интернет в Москва също ще бъде ограничен през седмицата по съображения за сигурност.

 

„Кремъл се страхува“


Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че Русия се страхува.

 

„Кремъл се страхува, че дронове ще прелетят над Червения площад. Това говори много“, каза той.

 

Войната продължава


От началото на войната Украйна разви дронове с голям обсег, които удрят цели дълбоко в Русия. Често са атакувани рафинерии и енергийна инфраструктура.

 

В същото време Русия продължава ежедневните удари срещу украински градове. В понеделник украинските власти съобщиха за четирима загинали и 18 ранени при ракетна атака край Харков.

f Сподели t Tweet Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Кметове по Дунав заплашват с блокади заради провалено пръскане срещу комари 0| 64 | Кметове по Дунав заплашват с блокади заради провалено пръскане срещу комари Крах на коалицията в Букурещ: Парламентът гласува вот на недоверие на кабинета „Боложан“ 0| 86 | Крах на коалицията в Букурещ: Парламентът гласува вот на недоверие на кабинета „Боложан“

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
НАЙ-ЧЕТЕНИ
Ода за политическата глупост: От разделението прави силата до лошото жълто-синьо 46| 10833 | Ода за политическата глупост: От разделението прави силата до лошото жълто-синьо
Асфалт на „дунавски вълни“, с дебелина 2–3 см и прорасла трева, ще е част от трасе за Giro d'Italia 14| 9385 | Асфалт на „дунавски вълни“, с дебелина 2–3 см и прорасла трева, ще е част от трасе за Giro d'Italia
Путин ще бъде свален с преврат до една година, твърди адв. Иля Ремесло 12| 5468 | Путин ще бъде свален с преврат до една година, твърди адв. Иля Ремесло
Когато природата изпревари инженерната мисъл: Защо свлачището край Смолян е само началото 2| 5037 | Когато природата изпревари инженерната мисъл: Защо свлачището край Смолян е само началото
Напрежение с Русия: НАТО прехвана ядрени бомбардировачи "Мечка" 6| 4325 | Напрежение с Русия: НАТО прехвана ядрени бомбардировачи "Мечка"
„Ще изтеглим много повече“: Тръмп потвърди намаляването на американските войски в Европа 8| 4126 | „Ще изтеглим много повече“: Тръмп потвърди намаляването на американските войски в Европа
Монтана става столица на духовата музика с международния фестивал „Дико Илиев“ 1| 3580 | Монтана става столица на духовата музика с международния фестивал „Дико Илиев“
Дубай и ОАЕ отвориха небето си 0| 3417 | Дубай и ОАЕ отвориха небето си
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 