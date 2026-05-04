Украински дрон удари луксозна сграда в Москва дни преди 9 май

Сградата се намира в югозападната част на Москва, на по-малко от 10 км от Кремъл и Червения площад, където ще се проведе парадът.

В социалните мрежи се разпространяват непотвърдени видеа. На тях се виждат пожарникари в разрушен апартамент със счупени прозорци и отломки. Други кадри показват части от дрон по улицата.















Кметът на Москва Сергей Собянин съобщи, че още два дрона са били свалени.

Масирани атаки и блокирани летища



Руското министерство на отбраната твърди, че общо 117 дрона са били прихванати в различни региони. Само към района на Санкт Петербург са били насочени 60.

Заради атаките летищата Внуково и Домодедово временно спряха работа.

Напрежение преди парада



Кремъл вече обяви, че тазгодишният парад на 9 май ще бъде ограничен заради „терористична заплаха“. За първи път от 2008 г. няма да участват тежка военна техника и ракетни системи.

Мобилният интернет в Москва също ще бъде ограничен през седмицата по съображения за сигурност.

„Кремъл се страхува“



Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че Русия се страхува.

„Кремъл се страхува, че дронове ще прелетят над Червения площад. Това говори много“, каза той.

Войната продължава



От началото на войната Украйна разви дронове с голям обсег, които удрят цели дълбоко в Русия. Често са атакувани рафинерии и енергийна инфраструктура.

В същото време Русия продължава ежедневните удари срещу украински градове. В понеделник украинските власти съобщиха за четирима загинали и 18 ранени при ракетна атака край Харков.