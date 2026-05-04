0| 2199 | НОВИНИ
Без топла вода: Вижте кои софийски квартали са в ремонт от 18 май
„Топлофикация София“ обяви временно преустановяване на топлоподаването в голяма част от столицата. Причината за планирания ремонт е изместване на участък от разпределителен газопровод, захранващ ОЦ „Земляне“.
Топлата вода ще бъде спряна от 00:00 ч. на 18 май 2026 г. до 21:00 ч. на 22 май 2026 г.
Временният режим ще обхване следните жилищни комплекси и квартали:
* ж.к. „Овча купел“ (I и II част)
* ж.к. „Лагера“
* кв. „Славия“
* кв. „Красно село“
* ж.к. „Бели брези“
* ж.к. „Борово“
* ж.к. „Бъкстон“
* ж.к. „Стрелбище“
* ж.к. „Мотописта“
* ж.к. „Гоце Делчев“
* ж.к. „Хиподрума“
* част от кв. „Манастирски ливади“ (бл. 19А и бл. 19В)
От дружеството се извиняват за причиненото неудобство. Актуална информация за хода на ремонтните дейности потребителите могат да следят на официалния сайт на Топлофикация, във Facebook страницата на дружеството или на денонощния телефон за клиенти: 0700 11 111.
Последвайте ни в Google News
Моля, подкрепете ни.
Реклама / Ads
КОМЕНТАРИ
Реклама / Ads