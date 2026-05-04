„Времеубежище“ завладява Япония: Романът на Георги Господинов е хит в Amazon
Романът „Времеубежище“ постигна нов значим международен успех, достигайки до читателите в Япония. Авторът Георги Господинов съобщи новината в социалните мрежи. Той отбеляза, че това е първият български роман, издаден в азиатската страна след 1989 г.
Успехът е забележителен – броени дни след премиерата си, книгата вече влезе в топ 5 на най-продаваните чуждестранни издания в Япония според платформата Amazon.
Това признание идва три години след историческия триумф на „Времеубежище“, когато романът (в превод на Анджела Родел) спечели престижната международна награда „Букър“. С това отличие Георги Господинов се превърна в първия български автор, удостоен с една от най-значимите литературни награди в света, а новият успех в Япония затвърждава статута на книгата като световен феномен.
