Успехът е забележителен – броени дни след премиерата си, книгата вече влезе в топ 5 на най-продаваните чуждестранни издания в Япония според платформата Amazon.

Това признание идва три години след историческия триумф на „Времеубежище“, когато романът (в превод на Анджела Родел) спечели престижната международна награда „Букър“. С това отличие Георги Господинов се превърна в първия български автор, удостоен с една от най-значимите литературни награди в света, а новият успех в Япония затвърждава статута на книгата като световен феномен.