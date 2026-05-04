Реклама / Ads
Вторник, 05 Май 2026, 12:53
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
0| 2185 | НОВИНИ

„Времеубежище“ завладява Япония: Романът на Георги Господинов е хит в Amazon

„Времеубежище“ завладява Япония: Романът на Георги Господинов е хит в Amazon
Редактор: Frognews
Романът „Времеубежище“ постигна нов значим международен успех, достигайки до читателите в Япония. Авторът Георги Господинов съобщи новината в социалните мрежи. Той отбеляза, че това е първият български роман, издаден в азиатската страна след 1989 г.
 

Успехът е забележителен – броени дни след премиерата си, книгата вече влезе в топ 5 на най-продаваните чуждестранни издания в Япония според платформата Amazon.

 

Това признание идва три години след историческия триумф на „Времеубежище“, когато романът (в превод на Анджела Родел) спечели престижната международна награда „Букър“. С това отличие Георги Господинов се превърна в първия български автор, удостоен с една от най-значимите литературни награди в света, а новият успех в Япония затвърждава статута на книгата като световен феномен.

f Сподели t Tweet Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Кметове по Дунав заплашват с блокади заради провалено пръскане срещу комари 0| 86 | Кметове по Дунав заплашват с блокади заради провалено пръскане срещу комари Крах на коалицията в Букурещ: Парламентът гласува вот на недоверие на кабинета „Боложан“ 0| 92 | Крах на коалицията в Букурещ: Парламентът гласува вот на недоверие на кабинета „Боложан“

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
НАЙ-ЧЕТЕНИ
Ода за политическата глупост: От разделението прави силата до лошото жълто-синьо 46| 10833 | Ода за политическата глупост: От разделението прави силата до лошото жълто-синьо
Асфалт на „дунавски вълни“, с дебелина 2–3 см и прорасла трева, ще е част от трасе за Giro d'Italia 14| 9386 | Асфалт на „дунавски вълни“, с дебелина 2–3 см и прорасла трева, ще е част от трасе за Giro d'Italia
Путин ще бъде свален с преврат до една година, твърди адв. Иля Ремесло 12| 5468 | Путин ще бъде свален с преврат до една година, твърди адв. Иля Ремесло
Когато природата изпревари инженерната мисъл: Защо свлачището край Смолян е само началото 2| 5037 | Когато природата изпревари инженерната мисъл: Защо свлачището край Смолян е само началото
Напрежение с Русия: НАТО прехвана ядрени бомбардировачи "Мечка" 6| 4325 | Напрежение с Русия: НАТО прехвана ядрени бомбардировачи "Мечка"
„Ще изтеглим много повече“: Тръмп потвърди намаляването на американските войски в Европа 8| 4126 | „Ще изтеглим много повече“: Тръмп потвърди намаляването на американските войски в Европа
Монтана става столица на духовата музика с международния фестивал „Дико Илиев“ 1| 3581 | Монтана става столица на духовата музика с международния фестивал „Дико Илиев“
Дубай и ОАЕ отвориха небето си 0| 3417 | Дубай и ОАЕ отвориха небето си
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 