САЩ отрекоха ирански удар по военен кораб при опит за отваряне на Ормузкия проток
Напрежението се засилва, след като Доналд Тръмп обяви нова инициатива за „насочване“ на търговски кораби през протока. Планът може да включва военни кораби, авиация и хиляди военнослужещи, но конкретни детайли не се съобщават.
В района стотици плавателни съдове остават блокирани от началото на конфликта. Част от екипажите съобщават за недостиг на вода, храна и постоянна опасност от удари с дронове и ракети.
Иран предупреждава за атаки
Техеран реагира остро на американската инициатива и я определи като нарушение на крехкото примирие.
Иранските военни предупредиха, че всеки чужд военен кораб, който навлезе в протока без координация, може да бъде атакуван.
„Всяка агресивна сила, особено американската армия, ще бъде поразена“, заяви високопоставен военен представител.
Риск за корабоплаването и световната икономика
Ормузкият проток е ключов маршрут за глобалните доставки на петрол и газ. Контролът върху него дава стратегическо предимство на Иран, който вече атакува и задържа кораби през последните месеци.
Международни организации предупреждават за висок риск от мини и нови атаки в района. Част от корабните компании все още се колебаят дали да преминават през протока заради опасността.
Военен и икономически натиск върху Иран
САЩ вече въведоха морска блокада срещу ирански пристанища и предупредиха, че компании могат да бъдат санкционирани, ако плащат на Техеран за преминаване.
Според американски представители това е довело до сериозен спад в приходите на Иран от петрол. В същото време натискът цели да върне страната на масата за преговори.
Преговори под въпрос
Иран е представил нов план за прекратяване на конфликта, включващ премахване на санкциите и изтегляне на американските сили от региона. Вашингтон обаче изразява съмнения, че предложението ще доведе до бързо споразумение.
На този фон рискът от нова ескалация остава висок, а ситуацията в Ормузкия проток продължава да бъде една от най-напрегнатите точки в света.
