Напрежението се засилва, след като Доналд Тръмп обяви нова инициатива за „насочване“ на търговски кораби през протока. Планът може да включва военни кораби, авиация и хиляди военнослужещи, но конкретни детайли не се съобщават.

В района стотици плавателни съдове остават блокирани от началото на конфликта. Част от екипажите съобщават за недостиг на вода, храна и постоянна опасност от удари с дронове и ракети.



Иран предупреждава за атаки



Техеран реагира остро на американската инициатива и я определи като нарушение на крехкото примирие.

Иранските военни предупредиха, че всеки чужд военен кораб, който навлезе в протока без координация, може да бъде атакуван.

„Всяка агресивна сила, особено американската армия, ще бъде поразена“, заяви високопоставен военен представител.



Риск за корабоплаването и световната икономика



Ормузкият проток е ключов маршрут за глобалните доставки на петрол и газ. Контролът върху него дава стратегическо предимство на Иран, който вече атакува и задържа кораби през последните месеци.















Международни организации предупреждават за висок риск от мини и нови атаки в района. Част от корабните компании все още се колебаят дали да преминават през протока заради опасността.



Военен и икономически натиск върху Иран



САЩ вече въведоха морска блокада срещу ирански пристанища и предупредиха, че компании могат да бъдат санкционирани, ако плащат на Техеран за преминаване.

Според американски представители това е довело до сериозен спад в приходите на Иран от петрол. В същото време натискът цели да върне страната на масата за преговори.



Преговори под въпрос



Иран е представил нов план за прекратяване на конфликта, включващ премахване на санкциите и изтегляне на американските сили от региона. Вашингтон обаче изразява съмнения, че предложението ще доведе до бързо споразумение.

На този фон рискът от нова ескалация остава висок, а ситуацията в Ормузкия проток продължава да бъде една от най-напрегнатите точки в света.