Реклама / Ads
Вторник, 05 Май 2026, 12:52
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
3| 2162 | НОВИНИ

САЩ отрекоха ирански удар по военен кораб при опит за отваряне на Ормузкия проток

САЩ отрекоха ирански удар по военен кораб при опит за отваряне на Ормузкия проток
Редактор: Frognews
Съединените щати отхвърлиха твърденията на Иран, че е бил поразен американски военноморски кораб, на фона на ескалация в Ормузкия проток и нова инициатива за извеждане на блокирани търговски съдове. Централно командване на САЩ заяви, че „нито един кораб на ВМС на САЩ не е бил ударен“, след като ирански медии съобщиха за атака край иранско пристанище.
 

Напрежението се засилва, след като Доналд Тръмп обяви нова инициатива за „насочване“ на търговски кораби през протока. Планът може да включва военни кораби, авиация и хиляди военнослужещи, но конкретни детайли не се съобщават.

 

В района стотици плавателни съдове остават блокирани от началото на конфликта. Част от екипажите съобщават за недостиг на вода, храна и постоянна опасност от удари с дронове и ракети.


Иран предупреждава за атаки


Техеран реагира остро на американската инициатива и я определи като нарушение на крехкото примирие.

 

Иранските военни предупредиха, че всеки чужд военен кораб, който навлезе в протока без координация, може да бъде атакуван.

 

„Всяка агресивна сила, особено американската армия, ще бъде поразена“, заяви високопоставен военен представител.


Риск за корабоплаването и световната икономика


Ормузкият проток е ключов маршрут за глобалните доставки на петрол и газ. Контролът върху него дава стратегическо предимство на Иран, който вече атакува и задържа кораби през последните месеци.







Международни организации предупреждават за висок риск от мини и нови атаки в района. Част от корабните компании все още се колебаят дали да преминават през протока заради опасността.


Военен и икономически натиск върху Иран


САЩ вече въведоха морска блокада срещу ирански пристанища и предупредиха, че компании могат да бъдат санкционирани, ако плащат на Техеран за преминаване.

 

Според американски представители това е довело до сериозен спад в приходите на Иран от петрол. В същото време натискът цели да върне страната на масата за преговори.


Преговори под въпрос


Иран е представил нов план за прекратяване на конфликта, включващ премахване на санкциите и изтегляне на американските сили от региона. Вашингтон обаче изразява съмнения, че предложението ще доведе до бързо споразумение.

 

На този фон рискът от нова ескалация остава висок, а ситуацията в Ормузкия проток продължава да бъде една от най-напрегнатите точки в света.

f Сподели t Tweet Автор: Илияна Маринкова Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Кметове по Дунав заплашват с блокади заради провалено пръскане срещу комари 0| 70 | Кметове по Дунав заплашват с блокади заради провалено пръскане срещу комари Крах на коалицията в Букурещ: Парламентът гласува вот на недоверие на кабинета „Боложан“ 0| 93 | Крах на коалицията в Букурещ: Парламентът гласува вот на недоверие на кабинета „Боложан“

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
НАЙ-ЧЕТЕНИ
Ода за политическата глупост: От разделението прави силата до лошото жълто-синьо 46| 10833 | Ода за политическата глупост: От разделението прави силата до лошото жълто-синьо
Асфалт на „дунавски вълни“, с дебелина 2–3 см и прорасла трева, ще е част от трасе за Giro d'Italia 14| 9386 | Асфалт на „дунавски вълни“, с дебелина 2–3 см и прорасла трева, ще е част от трасе за Giro d'Italia
Путин ще бъде свален с преврат до една година, твърди адв. Иля Ремесло 12| 5468 | Путин ще бъде свален с преврат до една година, твърди адв. Иля Ремесло
Когато природата изпревари инженерната мисъл: Защо свлачището край Смолян е само началото 2| 5037 | Когато природата изпревари инженерната мисъл: Защо свлачището край Смолян е само началото
Напрежение с Русия: НАТО прехвана ядрени бомбардировачи "Мечка" 6| 4325 | Напрежение с Русия: НАТО прехвана ядрени бомбардировачи "Мечка"
„Ще изтеглим много повече“: Тръмп потвърди намаляването на американските войски в Европа 8| 4126 | „Ще изтеглим много повече“: Тръмп потвърди намаляването на американските войски в Европа
Монтана става столица на духовата музика с международния фестивал „Дико Илиев“ 1| 3581 | Монтана става столица на духовата музика с международния фестивал „Дико Илиев“
Дубай и ОАЕ отвориха небето си 0| 3417 | Дубай и ОАЕ отвориха небето си
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 