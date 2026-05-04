Тежка катастрофа с жертва на АМ „Хемус“ край Ябланица

Редактор: Frognews
Тежка катастрофа между лек автомобил и тир взе жертва край Ябланица. Инцидентът е станал около 11:30 часа на първокласния път в началото на автомагистрала „Хемус“ в посока София.
 

Загинал е един от пътниците в лекия автомобил. Към момента няма официална информация за състоянието на останалите участници.

 

На място са изпратени екипи на полицията и Спешна помощ, които изясняват причините за произшествието.

 

Движението в района е затруднено и се извършва само в едната лента.

