0| 2152 | НОВИНИ
Тежка катастрофа с жертва на АМ „Хемус“ край Ябланица
Тежка катастрофа между лек автомобил и тир взе жертва край Ябланица. Инцидентът е станал около 11:30 часа на първокласния път в началото на автомагистрала „Хемус“ в посока София.
Загинал е един от пътниците в лекия автомобил. Към момента няма официална информация за състоянието на останалите участници.
На място са изпратени екипи на полицията и Спешна помощ, които изясняват причините за произшествието.
Движението в района е затруднено и се извършва само в едната лента.
Последвайте ни в Google News
Моля, подкрепете ни.
Реклама / Ads
КОМЕНТАРИ
Реклама / Ads