0| 2195 | НОВИНИ
Петима в ареста за схема с фалшиви лични карти и онлайн кредити
Разкрита е схема за неправомерно отпускане и усвояване на потребителски кредити, съобщиха от Софийската градска прокуратура и СДВР. Разследването е започнало след сигнал от банка, от която са били изтеглени кредитите. До момента са установени четири случая, като всеки от заемите е за около 30 000 евро.
Като обвиняеми са привлечени петима души – две жени и трима мъже на възраст между 19 и 25 години. Всички са с чисто съдебно минало и са задържани под стража.
По данни на разследващите схемата е осъществявана чрез фалшиви лични карти. Кандидатстването и одобрението на кредитите са ставали през мобилното приложение на банката.
Един от задържаните е с допълнително обвинение за използване на неистински документ за самоличност.
Според полицията става дума за нов тип схема за източване на кредити. Работата по случая продължава, като се проверява дали има и други подобни случаи.
Един от заемите не е бил изцяло усвоен, след като действията на групата са били прекъснати. Назначени са и технически експертизи.
Последвайте ни в Google News
Моля, подкрепете ни.
Реклама / Ads
КОМЕНТАРИ
Реклама / Ads