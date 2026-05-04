Реклама / Ads
Вторник, 05 Май 2026, 12:51
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
0| 2195 | НОВИНИ

Петима в ареста за схема с фалшиви лични карти и онлайн кредити

Петима в ареста за схема с фалшиви лични карти и онлайн кредити
Редактор: Frognews
Разкрита е схема за неправомерно отпускане и усвояване на потребителски кредити, съобщиха от Софийската градска прокуратура и СДВР. Разследването е започнало след сигнал от банка, от която са били изтеглени кредитите. До момента са установени четири случая, като всеки от заемите е за около 30 000 евро.
 

Като обвиняеми са привлечени петима души – две жени и трима мъже на възраст между 19 и 25 години. Всички са с чисто съдебно минало и са задържани под стража.

 

По данни на разследващите схемата е осъществявана чрез фалшиви лични карти. Кандидатстването и одобрението на кредитите са ставали през мобилното приложение на банката.

 

Един от задържаните е с допълнително обвинение за използване на неистински документ за самоличност.

 

Според полицията става дума за нов тип схема за източване на кредити. Работата по случая продължава, като се проверява дали има и други подобни случаи.

 

Един от заемите не е бил изцяло усвоен, след като действията на групата са били прекъснати. Назначени са и технически експертизи.

f Сподели t Tweet Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Кметове по Дунав заплашват с блокади заради провалено пръскане срещу комари 0| 69 | Кметове по Дунав заплашват с блокади заради провалено пръскане срещу комари Крах на коалицията в Букурещ: Парламентът гласува вот на недоверие на кабинета „Боложан“ 0| 91 | Крах на коалицията в Букурещ: Парламентът гласува вот на недоверие на кабинета „Боложан“

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
НАЙ-ЧЕТЕНИ
Ода за политическата глупост: От разделението прави силата до лошото жълто-синьо 46| 10833 | Ода за политическата глупост: От разделението прави силата до лошото жълто-синьо
Асфалт на „дунавски вълни“, с дебелина 2–3 см и прорасла трева, ще е част от трасе за Giro d'Italia 14| 9386 | Асфалт на „дунавски вълни“, с дебелина 2–3 см и прорасла трева, ще е част от трасе за Giro d'Italia
Путин ще бъде свален с преврат до една година, твърди адв. Иля Ремесло 12| 5468 | Путин ще бъде свален с преврат до една година, твърди адв. Иля Ремесло
Когато природата изпревари инженерната мисъл: Защо свлачището край Смолян е само началото 2| 5037 | Когато природата изпревари инженерната мисъл: Защо свлачището край Смолян е само началото
Напрежение с Русия: НАТО прехвана ядрени бомбардировачи "Мечка" 6| 4325 | Напрежение с Русия: НАТО прехвана ядрени бомбардировачи "Мечка"
„Ще изтеглим много повече“: Тръмп потвърди намаляването на американските войски в Европа 8| 4126 | „Ще изтеглим много повече“: Тръмп потвърди намаляването на американските войски в Европа
Монтана става столица на духовата музика с международния фестивал „Дико Илиев“ 1| 3581 | Монтана става столица на духовата музика с международния фестивал „Дико Илиев“
Дубай и ОАЕ отвориха небето си 0| 3417 | Дубай и ОАЕ отвориха небето си
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 