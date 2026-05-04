Петима в ареста за схема с фалшиви лични карти и онлайн кредити

Като обвиняеми са привлечени петима души – две жени и трима мъже на възраст между 19 и 25 години. Всички са с чисто съдебно минало и са задържани под стража.

По данни на разследващите схемата е осъществявана чрез фалшиви лични карти. Кандидатстването и одобрението на кредитите са ставали през мобилното приложение на банката.

Един от задържаните е с допълнително обвинение за използване на неистински документ за самоличност.

Според полицията става дума за нов тип схема за източване на кредити. Работата по случая продължава, като се проверява дали има и други подобни случаи.

Един от заемите не е бил изцяло усвоен, след като действията на групата са били прекъснати. Назначени са и технически експертизи.