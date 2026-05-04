Реклама / Ads
Вторник, 05 Май 2026, 12:51
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
0| 2150 | НОВИНИ

Над 360 кг негодна храна откри БАБХ в столове и кухни в цялата страна

Над 360 кг негодна храна откри БАБХ в столове и кухни в цялата страна
Общо 362,3 кг негодни храни ще бъдат унищожени след проверки на Българската агенция по безопасност на храните в столове за ученици, студенти и възрастни хора, както и в кухни майки и кетъринг обекти в различни части на страната.
 

Инспекциите са установили редица нарушения – от продукти с изтекъл срок на годност и липса на етикети до неправилно съхранение и сериозни хигиенни проблеми.

 

Най-тежкият случай – в дом за възрастни хора


Най-голямото количество негодна храна е открито в област Силистра. В столова към дом за стари хора инспекторите са установили 231,6 кг продукти в нарушение.

 

Сред проблемите са храни с изтекъл срок, липса на маркировка, неправилно съхранение и пропуски в състоянието на сградата.







Проблеми в училища и университети


Нарушения са констатирани и в редица учебни заведения. В ученически столове в София са иззети близо 40 кг месо без етикети и документи, както и продукти с изтекъл срок. В студентски стол в Хасково готвена храна е съхранявана неправилно, при минусови температури. Във Варна е открита риба без задължителна маркировка. В Търговище са намерени храни без етикети на български и с изтекъл срок. В Правец е установен продукт, имитиращ млечен, използван в сандвичи. В Смолян е предлагано негодно кисело мляко на деца.


Лоши условия и слаб контрол


Освен храните, проверките показват и сериозни пропуски в условията на работа – липса на топла вода, недобра вентилация, амортизирани помещения и неподдържана хигиена.

 

Установени са и проблеми със самоконтрола – липсва или не се води редовно задължителната документация.

 

Санкции и мерки


Общо в 42 обекта са установени нарушения и са издадени предписания за отстраняването им. За по-сериозните случаи са съставени 11 акта.

 

От агенцията посочват, че контролът ще продължи, особено в обекти, които обслужват деца и уязвими групи.

f Сподели t Tweet Автор: Илияна Маринкова Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Кметове по Дунав заплашват с блокади заради провалено пръскане срещу комари 0| 37 | Кметове по Дунав заплашват с блокади заради провалено пръскане срещу комари Крах на коалицията в Букурещ: Парламентът гласува вот на недоверие на кабинета „Боложан“ 0| 59 | Крах на коалицията в Букурещ: Парламентът гласува вот на недоверие на кабинета „Боложан“

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
НАЙ-ЧЕТЕНИ
Ода за политическата глупост: От разделението прави силата до лошото жълто-синьо 46| 10833 | Ода за политическата глупост: От разделението прави силата до лошото жълто-синьо
Асфалт на „дунавски вълни“, с дебелина 2–3 см и прорасла трева, ще е част от трасе за Giro d'Italia 14| 9384 | Асфалт на „дунавски вълни“, с дебелина 2–3 см и прорасла трева, ще е част от трасе за Giro d'Italia
Путин ще бъде свален с преврат до една година, твърди адв. Иля Ремесло 12| 5468 | Путин ще бъде свален с преврат до една година, твърди адв. Иля Ремесло
Когато природата изпревари инженерната мисъл: Защо свлачището край Смолян е само началото 2| 5037 | Когато природата изпревари инженерната мисъл: Защо свлачището край Смолян е само началото
Напрежение с Русия: НАТО прехвана ядрени бомбардировачи "Мечка" 6| 4324 | Напрежение с Русия: НАТО прехвана ядрени бомбардировачи "Мечка"
„Ще изтеглим много повече“: Тръмп потвърди намаляването на американските войски в Европа 8| 4124 | „Ще изтеглим много повече“: Тръмп потвърди намаляването на американските войски в Европа
Монтана става столица на духовата музика с международния фестивал „Дико Илиев“ 1| 3580 | Монтана става столица на духовата музика с международния фестивал „Дико Илиев“
Дубай и ОАЕ отвориха небето си 0| 3415 | Дубай и ОАЕ отвориха небето си
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 