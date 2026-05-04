Инспекциите са установили редица нарушения – от продукти с изтекъл срок на годност и липса на етикети до неправилно съхранение и сериозни хигиенни проблеми.

Най-тежкият случай – в дом за възрастни хора



Най-голямото количество негодна храна е открито в област Силистра. В столова към дом за стари хора инспекторите са установили 231,6 кг продукти в нарушение.

Сред проблемите са храни с изтекъл срок, липса на маркировка, неправилно съхранение и пропуски в състоянието на сградата.















Проблеми в училища и университети



Нарушения са констатирани и в редица учебни заведения. В ученически столове в София са иззети близо 40 кг месо без етикети и документи, както и продукти с изтекъл срок. В студентски стол в Хасково готвена храна е съхранявана неправилно, при минусови температури. Във Варна е открита риба без задължителна маркировка. В Търговище са намерени храни без етикети на български и с изтекъл срок. В Правец е установен продукт, имитиращ млечен, използван в сандвичи. В Смолян е предлагано негодно кисело мляко на деца.



Лоши условия и слаб контрол



Освен храните, проверките показват и сериозни пропуски в условията на работа – липса на топла вода, недобра вентилация, амортизирани помещения и неподдържана хигиена.

Установени са и проблеми със самоконтрола – липсва или не се води редовно задължителната документация.

Санкции и мерки



Общо в 42 обекта са установени нарушения и са издадени предписания за отстраняването им. За по-сериозните случаи са съставени 11 акта.

От агенцията посочват, че контролът ще продължи, особено в обекти, които обслужват деца и уязвими групи.