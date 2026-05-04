„Рискът за широката общественост остава нисък. Няма нужда от паника или ограничения за пътуване“, заяви регионалният директор за Европа Ханс Клуге.

Според експертите заразяването с хантавирус е рядко и обикновено се свързва с контакт със заразени гризачи или замърсена среда. Това значително ограничава възможността за по-широко разпространение.

От СЗО посочват, че вече работят със засегнатите държави по координация на медицинската помощ, разследване на случая и оценка на риска.

Организацията припомня, че макар инфекцията да може да протече тежко, тя остава сравнително рядка и не представлява непосредствена заплаха за широката общественост.