СЗО: Няма нужда от паника след огнището на хантавирус на круизен кораб
Няма нужда от паника и ограничения за пътуване след предполагаемото огнище на хантавирус на круизния кораб „Хондиус“, при което по-рано беше съобщено за трима загинали и няколко заразени. Световната здравна организация уверява, че рискът за населението остава нисък, тъй като вирусът не се предава лесно между хората.
„Рискът за широката общественост остава нисък. Няма нужда от паника или ограничения за пътуване“, заяви регионалният директор за Европа Ханс Клуге.
Според експертите заразяването с хантавирус е рядко и обикновено се свързва с контакт със заразени гризачи или замърсена среда. Това значително ограничава възможността за по-широко разпространение.
От СЗО посочват, че вече работят със засегнатите държави по координация на медицинската помощ, разследване на случая и оценка на риска.
Организацията припомня, че макар инфекцията да може да протече тежко, тя остава сравнително рядка и не представлява непосредствена заплаха за широката общественост.
