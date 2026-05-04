Вторник, 05 Май 2026, 12:50
Киев обяви военна реформа: До 8000 евро за войниците на фронтовата линия

Редактор: Frognews
Украйна подготвя мащабна военна реформа, обявена от президента Володимир Зеленски, която предвижда удвояване на заплатите на пехотата и въвеждане на механизми за демобилизация на военнослужещите с дългогодишен стаж.
 

Промените, които се очаква да влязат в сила през юни, целят да повишат мотивацията в армията и да улеснят набирането на нови попълнения. Най-голям ръст ще отбележат възнагражденията на бойците на фронтовата линия, които ще се увеличат от сегашните 2500–3200 евро на между 5000 и 8000 евро месечно. „Украинският войник, който държи фронта, трябва да чувства, че държавата наистина го уважава“, подчерта президентът при обявяването на мерките.

 

Новата система за заплащане няма да засегне само фронтовите части. Предвидено е увеличение и за останалите военнослужещи, като основните възнаграждения за тилови и ариергардни задължения ще нараснат от 400 на 600 евро.

 

Крайният размер на заплащането ще бъде динамичен и ще зависи от приноса, реалния боен опит и ефективността на всеки отделен войник. Според Роман Костенко, председател на парламентарната комисия по отбрана, се очаква въвеждането на допълнителни бонуси за специфични постижения, като залавяне на противникови войници или унищожаване на ценна техника.

 

Тези промени са отговор на сериозните предизвикателства пред украинската армия. Дълго време заплатите на военните бяха считани за недостатъчни, което демотивираше личния състав и възпираше новите доброволци. Военни анализатори, сред които Александър Коваленко, отбелязват, че Украйна е принудена да последва примера на Русия, която отдавна използва високи финансови стимули като основен инструмент за набиране на персонал, вместо да разчита единствено на патриотизма.

 

Финансирането на тази амбициозна реформа става възможно благодарение на мащабна външна подкрепа, като анализатори свързват плановете на Зеленски с отпускането на заем от 90 милиарда евро от Европейския съюз. Депутатът Костенко признава, че досега международните партньори са били предпазливи при финансирането на заплати, но ситуацията очевидно се е променила. Въпреки това, държавното ръководство подчертава, че парите са само част от решението.

 

Успехът на армията зависи също от непрекъснатото подобряване на обучението, командните структури и широкото внедряване на съвременни технологии. Роботизацията на логистичните и бойните задачи чрез дронове напредва бързо, но въпреки това хиляди пехотинци остават критично необходими за задържането на позициите по протежение на 1200-километровата фронтова линия.

