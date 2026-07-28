Причината е увеличението на минималния месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се – от 550,66 евро на 620,20 евро. По закон лицата, които не са осигурени на друго основание, дължат здравни вноски върху доход не по-нисък от половината от този размер – 310,10 евро, върху който се начислява 8-процентната здравноосигурителна вноска. От 1 август се увеличава и максималният месечен осигурителен доход на 2300 евро.
От Приходната агенция напомнят, че здравните вноски се плащат до 25-то число на месеца, следващ този, за който се отнасят. Така например вноската за август трябва да бъде внесена най-късно до 25 септември. Лицата, за които възниква задължение сами да се осигуряват, трябва да подадат в НАП и Декларация образец № 7 – електронно с ПИК или КЕП, чрез портала на Агенцията, или на място в офис на НАП.
От НАП предупреждават, че здравноосигурителните права се прекъсват, ако не са внесени повече от три дължими месечни вноски в рамките на 36 месеца. Те могат да бъдат възстановени след заплащане на всички дължими здравноосигурителни вноски за последните 60 месеца.
Гражданите могат да проверят здравноосигурителния си статус чрез електронната услуга в портала на НАП или на телефон 0700 18 700, който работи денонощно.
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Коментари 1
Много е малко! Не справедливо някой осигурявал се на жълти стотинки да "яде" парите не работещи и даващи 10 пъти по-вече от него! Най-добре е да има една не особено висока вноска и над нея да се плаща за допълнително здравно! Същото и за пенсионерите - да се гледа на какво си се осигурявал и от там да идва каква здравна помощ ще получаваш! Ако например мъжът работи в къщи, а жената е домакиня (възможен е и обратния случай), то той плаща за себе си доста пари, но трябва да плаща и за жена си! Ако и дваматаа се водят безработни, те плащат заедно доста по-малко от работещия член на семейството и ползват доста пари...
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