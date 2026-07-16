За настоящите членове на програмата промяната е напълно автоматична – не е необходима нова регистрация, приложението се обновява само, а физическите карти остават валидни. Ето какво се променя с Kaufland Card XTRA и как потребителите могат да се възползват от новите възможности.

Какво се променя с Kaufland Card XTRA?

Промяната обхваща името, визията и функционалността на програмата, без да изисква никакви действия от настоящите ѝ членове. Мобилното приложение на Kaufland се обновява автоматично, а регистрираните потребители влизат в него със същия имейл адрес или мобилен номер и парола, които използват и досега. Физическата Kaufland Card също остава валидна и продължава да се сканира на касата по познатия начин.

Единственото изключение е при изгубена карта. В този случай клиентът може да получи нова от бюро „Информация“ в хипермаркета, след което тя се активира от екипа за обслужване на клиенти. Участието в програмата остава безплатно, а единственото условие е потребителят да е навършил 18 години.

Към момента картата може да се използва при пазаруване във всички магазини на Kaufland в България, както и при онлайн поръчки от Kaufland България през Glovo.

Как работи системата с XTRA точки?



XTRA точките са в основата на обновената програма. Те се начисляват автоматично при всяка покупка, след като дигиталната или физическата карта бъде сканирана на касата. За всеки похарчен 1 € клиентът получава 1 XTRA точка. Натрупаният баланс може да бъде проверен в мобилното приложение, на клиентските терминали във всеки хипермаркет и в потребителския профил на kaufland.bg.

Събраните точки дават достъп до различни предимства:

XTRA купони – ексклузивни купони с отстъпки, които се прилагат автоматично на касата след предварително активиране;

XTRA продукти за 0,01 € – избрани артикули, които могат да бъдат закупени на символична цена срещу определен брой точки;

купони от Non-food лоялните програми – специален асортимент от нехранителни стоки на преференциални цени;

партньорски купони – отстъпки за продукти и услуги на партньори на програмата;

игри с награди и благотворителни кампании – възможност за участие в промоционални игри, както и за даряване на точки в подкрепа на различни каузи.



Добре е потребителите да знаят, че при прекратяване на участието в програмата всички натрупани XTRA точки се изтриват заедно с потребителския профил и не могат да бъдат възстановени впоследствие.

Как се активират XTRA купоните и продуктите?



Някои XTRA купони трябва предварително да бъдат активирани. Това може да стане по всяко време в рамките на тяхната валидност през меню „Предимства“ → „XTRA купони“ в мобилното приложение, през клиентски терминал в хипермаркета или в потребителския профил на kaufland.bg. При необходимост активираните купони могат и да бъдат деактивирани.

След сканиране на картата на касата всички активни купони се прилагат автоматично.

Същият принцип важи и за XTRA продуктите. Те са достъпни само за членове на програмата и трябва да бъдат активирани предварително, за да могат да бъдат закупени на промоционалната цена от 0,01 €.

Какви допълнителни възможности предлага дигиталната Kaufland Card XTRA?

Освен че замества физическата карта, дигиталната версия предоставя и редица допълнителни удобства. През мобилното приложение потребителите могат лесно да:

проверяват актуалните си купони и наличните XTRA точки;

разглеждат информация за направените покупки;

участват в допълнителни игри с награди;

следят актуалните оферти само с няколко клика.



Към дигиталния профил могат да бъдат добавени до пет физически карти през меню „Услуги“ → „Моите карти“. Отделно регистрирана физическа карта обаче не може впоследствие да бъде прехвърлена към вече съществуващ дигитален профил.

Важно е също да се има предвид, че функцията „Информация относно покупки“ не замества касовата бележка при гаранционно обслужване или връщане на електроуреди. Затова при подобни случаи хартиената касова бележка трябва да бъде запазена.

Как става регистрацията в програмата?



Новите потребители могат да се включат в Kaufland Card XTRA по три различни начина.

Дигитална регистрация през приложението

След изтегляне на приложението на Kaufland потребителят избира предпочитания от него хипермаркет и създава профил.

Картата се активира след потвърждение на имейл адреса или мобилния номер чрез получен код.

Регистрация на физическа карта в магазина

Физическата карта се получава от бюро „Информация“, след което се сканира на клиентски терминал. След попълване на необходимите данни и потвърждение с получен код картата става активна.

Регистрация на физическа карта у дома

Карта, получена в хипермаркета, може да бъде регистрирана и през сайта kaufland.bg. Процесът е идентичен – създаване на профил, попълване на необходимите данни и потвърждение чрез код, изпратен на имейл адрес или мобилен номер.

И при трите варианта регистрацията е напълно безплатна, а картата се активира след успешно потвърждение на регистрацията.

Може ли картата да се използва при онлайн пазаруване?



Да. Предимствата на Kaufland Card XTRA могат да се използват и при онлайн поръчки от Kaufland България през Glovo. Продуктите с преференциални цени за членове на програмата са събрани в категорията „Предложения с Kaufland Card XTRA“, като допълнителната отстъпка е посочена в описанието на всеки артикул.

За да бъде тя приложена, при всяка поръчка клиентът трябва да въведе 16-цифрения номер на своята карта в полето „Имате ли специални изисквания към обекта?“. Отстъпката се начислява при маркирането на продуктите в магазина по време на изпълнение на поръчката.

С обновяването на своята лоялна програма Kaufland обединява досегашните ѝ предимства с нови възможности за събиране и използване на XTRA точки. За настоящите потребители преходът е автоматичен и не изисква допълнителни действия, а новите клиенти могат да се регистрират безплатно само за няколко минути.