„Документите сега ще преминат през писмена процедура за окончателно одобрение от Съвета“, заяви представител на кипърското председателство.



Очаква се писмената процедура да приключи утре, 23 април следобед – точно когато е планирана срещата на лидерите на ЕС в Кипър.



Унгарският премиер Виктор Орбан наложи вето на безлихвения заем от 90 милиарда евро от Европейския съюз, отпуснат на Киев поради спирането на нефтопровода „Дружба“. Петер Мадяр, който ще замени Орбан като премиер след изборната му победа, смята, че Орбан ще отмени ветото, след като доставките на петрол за Унгария бъдат възобновени.

Украинският президент Володимир Зеленски обяви вчера възобновяването на работата на нефтопровода „Дружба“ и изрази надежда, че основната пречка за отпускането на заем от 90 милиарда евро на Украйна от Европейския съюз вече ще бъде премахната.

На 21 април върховният представител на ЕС Кая Калас обяви, че Европейският съюз най-накрая трябва да одобри заем от 90 милиарда евро за Украйна за периода 2026-2027 г. в рамките на следващите 24 часа.