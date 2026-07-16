За разлика от украинския флот, мисията на Силите за безпилотни системи не е да потапят кораби, а ясно да им обяснят: действието в окупирани украински води, съучастието в ограбването на украинска територия и снабдяването на руските окупационни сили е неприемливо.

Между другото, руснаците трябва да благодарят на Силите за безпилотни системи за подобна работа.

Статистиката на руската селскостопанска застраховка показва, че износът на руско зърно през Азовско море ще намалее с приблизително една четвърт през юли. Това се дължи на сравнително късния сеитбен сезон и въздействието на украинските дронове върху морския трафик.



В резултат на това, от една страна, се говори за пренасочване на зърнените потоци през дълбоководните пристанища на Черно море (но те не са построени за дълготрайност). От друга страна, се говори за запълване на регионални елеватори и създаване на „излишък от доставки“, както го описват руснаците.

Тоест, покупната цена вече пада в резултат на това. Следователно цените на хранителните продукти за богатите руснаци ще се повишат по-малко, отколкото биха се повишили иначе. Дали ще има пари да ги купят е съвсем друг въпрос.

Това, което скъпите руснаци в Крим трябва да направят, е да мислят бързо и да дешифрират сигнала правилно.

Ако повече от двадесет дрона кръстосват свободно на юг от моста през Керченския проток, а десетки преди това са били от двете страни на пролива и на север от него, тогава оперативното състояние на моста е само въпрос на време. Дава им се възможност да си тръгнат мирно. Да си тръгнат.

И как Русия се опитва да противодейства на това? Руснаците атакуваха бензиностанции в северната Житомирска област (без да се броят ударите по бензиностанции във фронтовите райони)... Освен това, те хвърлиха бомби върху Изюм и Оскол в Харковска област, а също така използваха дронове. Има ранени. Шест бомби бяха хвърлени върху Суми, включително една, която падна близо до медицински заведения. Русия уби трима души и рани седемнадесет.

Безразборните удари срещу украинските градове са норма за руската армия. Единственото нещо, което ги спира да извършват по-мащабен терор, е недостигът на ракети и противовъздушната отбрана на Украйна, която не позволява на руските самолети да летят в тила. Затова най-добрата хуманитарна помощ в момента са правилните ракети за самолетите и повече пускови установки за ракети „Пейтриът“. И, разбира се, увеличаване на производството на далекобойни оръжия, които ще им позволят да унищожават руски летища, от които действат руските тактически самолети.

Алексей Копитко,

военен анализатор, бивш съветник на министъра на отбраната на Украйна