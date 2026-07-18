Разминаването в датите не е ново. Още десетилетия след смъртта на Левски неговите наследници търсят отговор на въпроса кога точно се е родил. Пред Нова телевизия проф. Христо Матанов посочи, че 1837 г. е утвърдена след семеен съвет, проведен 21 години след гибелта на Апостола. Постепенно тази дата влиза в историческите изследвания, учебниците и официалните чествания, а с времето се превръща в общоприета.
Нови анализи на архивни документи обаче поставят под съмнение тази версия. През 2021 г. историци изследват османски регистър, който според тях показва, че през 1837 г. Васил Кунчев не е живял в бащиния си дом в Карлово. В документа са записани двама братя – Въльо и Иван, като според данните Иван Кунчев по това време все още няма синове. Изследователите посочват, че тогава вероятно е била родена само дъщеря му Яна, която е по-голяма от бъдещия Апостол.
Според друга хронология ключови са сведенията от по-късни години. В записките се посочва, че през 1844 г. Васил е бил на 4 години, което насочва към 1840 г. като по-вероятна година на раждането му.
За историците спорът не е просто въпрос на цифра, а на точност към националната памет. Според проф. Пламен Павлов, когато става дума за най-голямата фигура в българското националноосвободително движение, е важно да се посочват фактите възможно най-прецизно.
В същото време проф. Христо Матанов отбелязва, че величието на Васил Левски не зависи от конкретната година на неговото раждане. Неговото значение се определя от делото му – изграждането на революционна мрежа, идеите за свободна България и за общество, основано на равенство и справедливост.
Независимо дали историците ще приемат 1837 или 1840 г., за поколения българи Васил Левски остава символ на борбата за свобода и национален идеал. Делата и заветите му продължават да бъдат част от историческата памет, а спорът за рождената му дата не променя мястото му в българската история.
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Коментари 4
За мен лично няма значение кога се е родил. Проблемът е, че няма да се роди отново! Поклон, АПОСТОЛЕ!
Човекът е мечтал за чиста и свята република. Ако види сега с какви кални офицерски обуща се управлява държавата, ще се обърне в гроба...
Дори ида е роден 40-та или 41-ва гидуна за мен това го прави още по-неизмерим, защото е бил дори и по-малък на години и успява да направи всичко това!..Но най-големият грях си ни остава, че оставихме ненаказани тези, които му изхвърлиха ( предполага се!) костите в яз. Искър...Младата тогава, 1956 г. асистентка - Магдалина Станчева, му слага костите в един сезалов чувал и ги отнася незнайно къде!!! Тя почина през 2014 г., изпратена с почести и всичко, но НИКОЙ не й зададе въпроса преживе, къде, аджеба, занесе чувала с кокалите!!! НИКОЙ!!!!!
А младият Унджиев, още през 30-те години е могъл да намери гроба и костите, но е бил много зает да му пише автобиографията, вместо да шета из още пресните спомени на съвременници на обесването...Но млъкни, сърце, че ги кълна тия денонощно, и да не вдигна пак кръвното...
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