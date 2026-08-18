Инцидентът обаче е наложил бърза реакция и евакуация на около 30 деца от намиращите се в непосредствена близост детска градина и център за деца с увреждания. Всички са изведени навреме и са на безопасно място.

Към момента основният огън е потушен, но работата на терен не е приключила. Силният вятър в района продължава да създава сериозни проблеми, като раздухва тлеещите огнища и предизвиква нови разпалвания. Екипите остават на терен.