Пожар вдигна на крак огнеборците в Мездра. Огънят се е разгорял във вилната зона на града и бързо е погълнал четири постройки. Сградите не се обитават постоянно и няма информация за пострадали хора, предаде БГНЕС.
Инцидентът обаче е наложил бърза реакция и евакуация на около 30 деца от намиращите се в непосредствена близост детска градина и център за деца с увреждания. Всички са изведени навреме и са на безопасно място.
Към момента основният огън е потушен, но работата на терен не е приключила. Силният вятър в района продължава да създава сериозни проблеми, като раздухва тлеещите огнища и предизвиква нови разпалвания. Екипите остават на терен.
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Коментари 1
Еейй, нискочел народ и това си е...
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