„С дълбока скръб съобщаваме за трагичната загуба на нашата обичана Хейдън. Тя беше невероятна светлина и природна сила, която носеше неизмерима любов и радост на всички, които я познаваха, и на милионите, които я гледаха на екрана“, заяви баща ѝ Скип Панетиър.

От детска звезда до „Герои“ и „Нешвил“



Панетиър започва кариерата си още като дете. Големият ѝ пробив идва със сериала „Герои“, в който играе Клеър Бенет – мажоретка със способността да се възстановява от тежки наранявания.

По-късно тя влиза в ролята на младата кънтри звезда Джулиет Барнс в сериала „Нешвил“.

Панетиър участва и в „Писък 4“ през 2011 г., където играе Кърби Рийд. Години по-късно се завръща към ролята в шестия филм от поредицата. Сред другите ѝ по-известни филми са „I Love You, Beth Cooper“ и „Помни титаните“.

Говореше открито за зависимостта и трудните периоди



През годините актрисата открито разказваше за борбата си със зависимостта, следродилната депресия и трудните периоди в личния си живот.

По-рано тази година тя издаде мемоарите си „This Is Me: A Reckoning“. В тях разказва за живота си като дете звезда, зависимостта, възстановяването, следродилната депресия и преживяното домашно насилие.

През 2022 г. Панетиър разказа пред списание People, че част от сюжетите в „Нешвил“ са били особено близки до собствения ѝ живот.





„Можех да се припозная в много от тези сюжетни линии – алкохолизма и следродилната депресия. Те бяха много близо до мен“, каза тогава актрисата.

Тя разкри още, че в определен момент е била приета в болница с жълтеница и лекарите са я предупредили, че черният ѝ дроб е сериозно застрашен.

„Най-трудното нещо, което можех да направя“



Панетиър има 11-годишна дъщеря – Кая, от бившия си партньор, украинския боксьор Владимир Кличко.

През 2022 г. актрисата говори за болезненото решение попечителството над дъщеря ѝ да бъде предоставено на Кличко. По думите ѝ по това време тя се е борила със злоупотребата с вещества.

„Това беше най-трудното нещо, което можех да направя. Но най-доброто за дъщеря ми беше да се уверя, че тя е добре, да се погрижа за себе си и да бъда сигурна, че мога да бъда добра майка за нея. А понякога това означава да пуснеш“, разказа тя.

Загубата на брат ѝ



Актрисата преживя тежка лична загуба през 2023 г., когато брат ѝ Джансен Панетиър почина на 28 години. Той също беше актьор и работеше активно в озвучаването.

По-рано тази година Панетиър описа смъртта му като загуба на „другата си половина“.

„Бяхме толкова близки. Като по-голямото дете смяташ, че твоята работа е да го защитаваш и пазиш. А да не можеш да го направиш – думата „сърцераздирателно“ дори не е достатъчна“, каза тя.

Подкрепата ѝ за Украйна



Освен с актьорската и музикалната си кариера Панетиър беше известна и с обществените каузи, които подкрепяше. Тя се застъпваше за психичното здраве, защитата на животните и опазването на околната среда.

След началото на руската пълномащабна война срещу Украйна актрисата открито подкрепи украинците. През 2022 г. тя създаде фонд за набиране на средства за медицински консумативи и защитно оборудване.

Тогава Панетиър заяви пред CNN, че не може „да продължава да стои отстрани“ и да наблюдава страданието на хората в страна, в която има близки и приятели.