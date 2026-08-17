Заключеният автомобил не е гаранция за сигурността на оставените в него вещи, предупреждават от варненската полиция.

Затова съветът към туристите е да не оставят пари и ценности в колите, докато са на плажа.

„Хората, когато посещават плажовете, оставят ценности в автомобилите си – парични средства, мобилни телефони, таблети.

Жабката, багажникът или отделението под седалката не са по-сигурното място, където могат да се съхраняват тези вещи“, заяви Николай Станков, началник на сектор „Престъпни посегателства спрямо МПС“ в ОД на МВР – Варна.

През летния сезон най-много автомобили се струпват по крайбрежната алея във Варна, а туристите често подценяват риска от кражба.

„Нормално е да се притеснява всеки. И да не си на плажа, където и да спреш, човек се притеснява“, коментира един от посетителите.

Други разказват, че от години паркират в района без да са имали проблеми.

„Целогодишно, и лете, и зиме съм на плажа. Тук си спирам, нямам никакви притеснения от 32-33 години“, разказва турист.

Друг посетител обяснява, че избягва риска, като не носи ценни вещи със себе си.

„Плувам си, тръгвам си, но аз не нося нищо ценно – един телефон, 10-20 евро в джоба и това е“, казва той.

Крадците проверяват автомобилите без да оставят следи



Сред регистрираните случаи има и кражба на около 2800 евро от заключен автомобил.

„Крадците са много находчиви. Когато претърсват, гледат да не разхвърлят и впоследствие, когато извършат кражба, заключват автомобила, с цел да не се установи извършената кражба и откъде точно са взети вещите“, обясни Николай Станков.

От полицията призовават туристите да не оставят пари, телефони и други ценности в автомобилите, дори когато те са заключени. Съветът е и на плажа вещите да не се оставят без надзор, а големи суми пари да не се носят без необходимост.

Полицията във Варна вече е засилила присъствието си в районите, където са регистрирани повече посегателства.