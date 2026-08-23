От ПСС напомнят, че дори при добри метеорологични условия планината не бива да бъде подценявана. Подготовката, подходящата екипировка и добрата преценка могат да бъдат решаващи.

Ето седем грешки, които туристите не бива да допускат.

1. Не тръгвайте с неподходящи обувки



Една от най-честите грешки е да се подценява теренът. В планината дори на пръв поглед лесен маршрут може да има стръмни тревисти или скалисти участъци.

Обувките трябва да са стабилни и с добро сцепление. Обикновените маратонки невинаги са достатъчни, особено при мокър, стръмен или каменист терен.

2. Не тръгвайте с почти изтощен телефон



Телефонът може да се окаже жизненоважен при инцидент. ПСС съветва туристите да излизат с напълно заредена батерия, а в раницата е добре да има и външна батерия.

Не разчитайте единствено на това, че ще има обхват или че батерията ще издържи целия преход.

3. Не подценявайте стръмните участъци



Опасността в планината не започва непременно там, където има табела „опасно“. Падане може да се случи и при слизане по привидно обикновена пътека.

Не избирайте преки пътища през непознати склонове само за да съкратите маршрута. При стръмен терен движението трябва да бъде внимателно и съобразено с възможностите на всеки човек от групата.

4. Не тръгвайте без необходимата екипировка



ПСС напомня туристите да бъдат подходящо екипирани. В раницата трябва да има достатъчно вода и храна, връхна дреха, аптечка и други принадлежности според маршрута и времето.

Челникът също не е излишен, дори когато планът е да се приберете преди залез. В планината времето и продължителността на прехода могат да се променят бързо.

5. Не тръгвайте без да кажете на близък къде сте



Добре е човек извън групата да знае какъв маршрут сте избрали и кога приблизително очаквате да се върнете.

Това е елементарна предпазна мярка, но при проблем може да се окаже много важна.

6. Не разчитайте само на доброто време



Слънчевото и топло време в ниските части не означава, че условията навсякъде са еднакви. Във високите части температурите са по-ниски, вятърът може да се усили, а облачността да се промени за кратко време.

Преди поход проверете прогнозата и съобразете маршрута с физическата си подготовка.

7. Не тръгвайте без планинска застраховка



От ПСС отново напомнят за необходимостта туристите да имат планинска застраховка. Преди да тръгнете, проверете какво точно покрива вашата полица и при какви условия.

Най-важното правило обаче остава простичко: не надценявайте собствените си възможности и не подценявайте планината.

Добрата подготовка не може да премахне всички рискове, но може значително да намали вероятността една приятна разходка да завърши с инцидент.