От ПСС напомнят, че дори при добри метеорологични условия планината не бива да бъде подценявана. Подготовката, подходящата екипировка и добрата преценка могат да бъдат решаващи.
Ето седем грешки, които туристите не бива да допускат.
1. Не тръгвайте с неподходящи обувки
Една от най-честите грешки е да се подценява теренът. В планината дори на пръв поглед лесен маршрут може да има стръмни тревисти или скалисти участъци.
Обувките трябва да са стабилни и с добро сцепление. Обикновените маратонки невинаги са достатъчни, особено при мокър, стръмен или каменист терен.
2. Не тръгвайте с почти изтощен телефон
Телефонът може да се окаже жизненоважен при инцидент. ПСС съветва туристите да излизат с напълно заредена батерия, а в раницата е добре да има и външна батерия.
Не разчитайте единствено на това, че ще има обхват или че батерията ще издържи целия преход.
3. Не подценявайте стръмните участъци
Опасността в планината не започва непременно там, където има табела „опасно“. Падане може да се случи и при слизане по привидно обикновена пътека.
Не избирайте преки пътища през непознати склонове само за да съкратите маршрута. При стръмен терен движението трябва да бъде внимателно и съобразено с възможностите на всеки човек от групата.
4. Не тръгвайте без необходимата екипировка
ПСС напомня туристите да бъдат подходящо екипирани. В раницата трябва да има достатъчно вода и храна, връхна дреха, аптечка и други принадлежности според маршрута и времето.
Челникът също не е излишен, дори когато планът е да се приберете преди залез. В планината времето и продължителността на прехода могат да се променят бързо.
5. Не тръгвайте без да кажете на близък къде сте
Добре е човек извън групата да знае какъв маршрут сте избрали и кога приблизително очаквате да се върнете.
Това е елементарна предпазна мярка, но при проблем може да се окаже много важна.
6. Не разчитайте само на доброто време
Слънчевото и топло време в ниските части не означава, че условията навсякъде са еднакви. Във високите части температурите са по-ниски, вятърът може да се усили, а облачността да се промени за кратко време.
Преди поход проверете прогнозата и съобразете маршрута с физическата си подготовка.
7. Не тръгвайте без планинска застраховка
От ПСС отново напомнят за необходимостта туристите да имат планинска застраховка. Преди да тръгнете, проверете какво точно покрива вашата полица и при какви условия.
Най-важното правило обаче остава простичко: не надценявайте собствените си възможности и не подценявайте планината.
Добрата подготовка не може да премахне всички рискове, но може значително да намали вероятността една приятна разходка да завърши с инцидент.
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Коментари 2
В точка 4. се говори за "други принадлежности". Вижте по сайтовете за вещи за "оцеляване" (survival). Но поне нож, ветроупорна запалка, спасително покривало от фолио (колкото цигарена кутия е горе долу), светещи химически "свещи" (и за осветление, и за сигнализация), намотка здраво и леко парашутно въже ("paracord") са от универсална полза. За състава на аптечката нека друг пише....
Тъпунгери, с този пасквил не се ли усещате, че правите внушение. Аз веднага си помислбих - тая, жертвата, е тръгнала по чехли. Обаче проверих и разбирам, че е била опитен планинар и дори е изкачила връх висок 6828 метра в Хималаите, член на Управителния съвет на алпийски клуб Железник, лекар, т.е. не е била тъпа фитка, юрнала се по налъми и без застраховка. Точно такова внушение правите в момента и е срамота. Ако сте затгрижени за безопасността, първо дайте информация за подготовката на жертвата, а сетне посочете какво бива и какво не бива да се прави. Малоумна работа.
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