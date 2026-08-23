Огънят е обхванал около 700 декара площи – 100 декара гора, 100 декара стърнище и 500 декара лесонепригодна растителност. Засегнати са землищата на селата Дряново, Тянево и Троян.

В овладяването на пожара са участвали пет екипа на пожарната.

През цялата нощ на място е останал дежурен екип на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Хасково, който е следил за повторно разпалване на огъня.

В област Хасково остава висока пожарната опасност. За днес е обявен и жълт код за високи температури.