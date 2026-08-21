Историята на Паро Никодимов звучи като сценарий за филм, в който голямата любов към топката се превръща в легендарно наследство. Постиженията на Паро говорят сами по себе си. Като футболист той е ключова част от златното поколение на ЦСКА, с който печели шест титли на България и пет Купи на страната. С националния отбор играе на две световни първенства – в Мексико през 1970 г. и в Западна Германия през 1974 г. Записал е десетки мачове с националната фланелка.

Истинската магия започва, когато той застава на треньорския пост. Под негово ръководство „червените“ изживяват едни от най-величествените си европейски срещи. Паро е архитектът на отбора, който детронира тогавашните европейски първенци Нотингам Форест и Ливърпул, и достига до полуфинал в КЕШ през 1982 г. За много фенове неговият тактически гений остава еталон за това как български клуб може да надвие световните гиганти.

Извън футболните успехи и тактическите табла, Паро винаги е бил сдържан, но изключително авторитетен човек. В спортните среди и до днес се носят легенди за неговите изисквания за железен режим – за него футболът никога не е бил само талант, а най-вече работа и характер.

В личния си живот Аспарух Никодимов винаги е предпочитал спокойствието пред шумните светски прожектори. Смятан за истински джентълмен от старата школа, той цени времето със семейството си и близките си приятели. Интересен факт е, че въпреки строгия си образ на терена, извън него Паро е известен със своето тънко чувство за хумор.

Днес, на 81 години, Паро Никодимов остава пример за това как се носи футболната слава с достойнство и скромност.