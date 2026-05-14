Вторник, 19 Май 2026, 12:29
Андрий Йермак, бившият началник на кабинета на Зеленски, остава в ареста

Източник: БГНЕС Редактор: Иван Гайдаров
Украинският антикорупционен съд разпореди в четвъртък ареста на Андрий Ермак – дългогодишен съюзник, бивш шеф на кабинета на президента Володимир Зеленски и една от най-влиятелните фигури в украинската власт, по обвинения в пране на пари, съобщава Reuters. Съдът е определил и гаранция от 140 милиона гривни (около 3,2 милиона долара), която би позволила на Ермак да остане на свобода до окончателното решение по делото.
 

Той отрича всички обвинения срещу себе си.

 

„Нямам такива средства. Адвокатът ми ще търси помощ от приятели и познати, за да бъде събрана сумата“, коментира Ермак пред журналисти след съдебното решение.

 

Той подчертава още, че защитата му ще обжалва решението: „Ще използваме всички законови средства, за да защитим истината и справедливостта“.

 

Ако гаранцията бъде внесена, на Йермак ще трябва да изпълнява редица задължения: да се явява по всяко искане на следователя, детектива, прокурора и съда; да уведомява следователя, инспектора, прокурора или съда за промяна на местоживеенето и местоработата си; да не напуска Киев без разрешението на следователя, прокурора и съда; да предава документите си за пътуване в чужбина на съответните органи; да носи електронно устройство за проследяване.

Освен това, ако бъде платена гаранция, бившият ръководител на презмидентската канцелария ще трябва да се въздържа от комуникация с редица заподозрени по делото, по-специално с бившия вицепремиер Олексий Чернишов и бизнесмена Тимур Миндич, както и със свидетели.

 

Украинските власти официално го посочиха като заподозрян още в началото на седмицата по мащабно разследване за корупция. Случаят се определя като едно от най-сериозните приближавания на антикорупционните органи до вътрешния кръг на Зеленски. Според информация на украинските антикорупционни институции Ермак е заподозрян в участие в престъпна схема за пране на приблизително 10,5 милиона долара чрез луксозен жилищен проект край столицата Киев.

 

До оставката си миналата година той беше смятан за втория най-влиятелен човек в Украйна след Зеленски. Макар да заемаше неизбираем пост, Ермак имаше сериозно влияние върху политическите процеси и често беше определян като ключова фигура в управлението. Бившият филмов продуцент и юрист редовно присъстваше до президента на официални събития, а също така беше и главен украински преговарящ в подкрепяните от САЩ мирни разговори с Русия.

 

Неговото оттегляне от поста миналата година беше част от по-широки промени в правителството, целящи възстановяване на доверието към президентската институция, която беше обект на критики за прекомерна концентрация на власт. Според анализатори обвиненията срещу Ермак едва ли представляват непосредствен риск за позициите на Зеленски, но могат да нанесат по-дългосрочни щети върху имиджа му, особено ако президентът реши да се кандидатира за нов мандат след края на войната.

