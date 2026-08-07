С гласуване 2:1, Апелативният съд на САЩ за окръга на Вашингтон постанови, че Конгресът има контрол върху финансирането за развитие на Белия дом и не е одобрил проекта на Тръмп.

„Дали трябва да се построи огромна бална зала е преценка на Конгреса, а не въпрос на самопомощ от страна на изпълнителната власт“, ​​заяви Апелативният съд на окръг Колумбия с мнозинство от гласовете. Той се застъпи за водещата организация за опазване на историческото наследство в страната, която заведе дело срещу проекта миналата година.

„Националният тръст убедително показа, че Конгресът не е отстъпил неограничени правомощия на изпълнителната власт драстично да препроектира, прекрои и реконструира Белия дом, Домът на народа, така че да отговаря на желанията на конкретен президент.“

Съдът отложи заповедта с две седмици, за да позволи на администрацията на Тръмп да обжалва пред Върховния съд на САЩ.

Решението на съда не се отнася за подземно строителство на мястото на Белия дом.

„Не сме запознати с нито един случай в американската история, в който президент едностранно и използвайки частно събрани средства да е разрушил значителни части от Белия дом. Неговото построяване е било разрешено от Конгреса и за него са платили американските данъкоплатци. Поне досега нямаше такъв прецедент.“

По-рано тази година федерален съдия във Вашингтон нареди на Тръмп да прекрати всички надземни работи, докато плановете не бъдат одобрени от Конгреса. Апелативният съд обаче позволи работата да продължи, докато разглежда правното оспорване. Решението от днес отменя това по-ранно становище.