Изследването е на учени от Barcelona Institute for Global Health и анализира данни за смъртността в 654 региона в Европа между 2000 и 2019 г., пише The Guardian.

Според резултатите, ако нивата на неравенство в Европа бъдат намалени до тези в най-равнопоставените региони на континента, смъртността, свързана с екстремни температури, може да спадне с до 30%. Това би означавало близо 110 000 спасени живота годишно.

Учените установяват ясна връзка между високата смъртност и фактори като бедност, енергийна несигурност и невъзможност хората да поддържат домовете си топли през зимата или достатъчно прохладни през лятото.





Според анализа, ако социалните лишения в Европа бъдат намалени до нивата на Централна Швейцария – регионът с най-добри показатели – смъртните случаи от студ и жега могат да намалеят с около 59 000 годишно.

Обратният сценарий изглежда още по-тревожен. Ако условията в Европа се доближат до нивата в Югоизточна Румъния, която е сред най-засегнатите региони, смъртните случаи биха се увеличили с над 100 000.

Изследователите посочват, че Европа се затопля по-бързо от всеки друг континент. Според последните данни температурите на континента се повишават с около 0,56 градуса на десетилетие от средата на 90-те години насам.

В момента студът все още причинява повече смъртни случаи от жегата, но учените предупреждават, че климатичните промени постепенно обръщат тази тенденция.

По-богатите региони в Европа страдат по-малко през зимата заради по-добро отопление, по-качествено здравеопазване и по-ниска енергийна бедност. В същото време големите градове стават все по-уязвими по време на горещи вълни заради т.нар. „градски топлинен остров“ – ефект, при който асфалтът и сградите задържат топлината.

Експерти предупреждават, че реалният мащаб на проблема вероятно вече е по-голям от отчетения в проучването, тъй като след пандемията и енергийната криза енергийната бедност в много европейски държави се е увеличила допълнително.