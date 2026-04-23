Още в началото на статията, която е озаглавена "5 български ножа в гърба ни за по-малко от 10 години", авторката Даниела Лукович пита "дали като премиер Радев ще продължи да подлага крак на Сърбия по пътя ѝ към ЕС"?

"Когато трябва да се подложи крак на Сърбия – тук е Радев, досегашен президент, а скоро и премиер на България. Този бивш военен пилот е в политическия живот на България от 2017 г., а за това време София цели пет пъти блокира Сърбия към Европейския съюз с обяснението, че го прави, защото е недоволна от положението на българското малцинство в Сърбия. Това направи през декември миналата година, а тъй като не е изключено за Клъстер 3 да се разговаря отново през юни, въпросът е дали можем да очакваме той да продължи или да омекоти политиката си", пише изданието и подчертава: Осем страни блокираха отварянето на Клъстер 3, сред тях и едно кукувиче яйце.

Авторката задава и въпроса дали страната трябва да "се пази от български нож в гърба и какво означава за Сърбия победата на Радев на изборите".

На този въпрос отговаря Марко Савкович, старши съветник в "Исак фонд“. "Пълната, системна блокада е малко вероятна. По-реалистично е да се появява периодичен натиск, и то около правата на българското малцинство. Радев обявяваше това още по-рано, докато беше президент. Вярвам, че за България, като страна, която наскоро влезе в Еврозоната, е в интерес да се представи като конструктивна членка... Дори когато е блокирала, България не е била предводител. Днес, когато говорим за напредък, говорим за проблеми от друго естество: санкции срещу Русия за едни, върховенство на закона за други, Косово за трети", казва Савкович.

Изданието обръща специално внимание на въпроса при отварянето на клъстери в Брюксел когато Съветът на ЕС постави темата на масата. Това се случва два до три пъти годишно и в дневния ред попада през май или юни, а след това в края на годината. "Ако погледнем назад, България вече пет пъти е била сред страните, които са блокирали Сърбия, и то през: Декември 2025 г. – блокира клъстер 3, Декември 2024 г. – блокира клъстер 3, Юни 2021 г. – блокира клъстери 3 и 4, Декември 2020 г. – блокира глава 2, Януари 2017 г. – блокира глава 26, а през януари 2016 г. подкрепи Хърватия в блокирането на глава 26", пише още контролираното от властите в Белград издание и задава въпроса: За какво всъщност София упреква Белград?

"Част от отговора даде Радев. Когато от президентската позиция през юни 2024 г. обяви, че неговата страна може да преразгледа подкрепата за Сърбия към Европейския съюз, той обясни, че това е заради начина, по който Белград третира българското малцинство в страната. Главният критерий, по който ще съдим и даваме подкрепа за напредъка на страните от Западните Балкани, е именно положението на нашите сънародници във всяка страна – условията за икономическо и социално развитие и преди всичко способността им да защитават своята национална идентичност, език, култура и историческа памет", посочва думите на Радев изданието и дава следният коментар: Това беше изненада, защото пет години по-рано, когато беше в Сърбия, той каза, че „е постигнато много за това национално малцинство в Сърбия“. След две години отново дойде в Белград, но с малко по-различна позиция. "Очакваме нашето национално малцинство да почувства по-силна подкрепа от сръбската държава", припомня изданието думите на Радев.