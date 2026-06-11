През април в България са реализирани 1,04 млн. нощувки, което е с 3,2% по-малко в сравнение със същия месец на миналата година. Броят на пренощувалите лица също намалява – с 2,4% до 495 500 души. Най-сериозен е спадът при чуждестранните посетители, които са с 8,7% по-малко спрямо април 2025 г.

В същото време приходите от нощувки нарастват с 12,3% и достигат близо 58 млн. евро.

Как е възможно това?

Най-вероятното обяснение е комбинация от по-високи цени и по-голям дял на туристи, които избират по-висок клас настаняване. Данните показват, че над три четвърти от всички нощувки на чужденци са реализирани в хотели с четири и пет звезди. Именно този сегмент традиционно формира най-високите приходи.

Туристическият сектор през последните години е подложен и на сериозен натиск от инфлацията. Разходите за електроенергия, храни, персонал и поддръжка нараснаха значително, което принуди много хотели да повишат цените си. Така дори при по-малък брой гости приходите могат да продължат да растат.

Друг любопитен детайл е, че спадът идва основно от чуждестранните туристи, докато броят на българските посетители остава практически без промяна и дори отбелязва лек ръст. Това подсказва, че вътрешният туризъм продължава да играе стабилизираща роля за сектора.

Статистиката показва и още една тенденция – хотелите печелят повече от всеки реализиран престой. Ако през април миналата година приходите са били значително по-ниски при по-голям брой нощувки, то днес средният приход от една нощувка е осезаемо по-висок.

Въпреки ръста на приходите обаче секторът не е лишен от предизвикателства. Заетостта на легловата база намалява до 22,3%, а броят на местата за настаняване продължава леко да се свива. Това означава, че част от бизнеса все още изпитва трудности да поддържа висока запълняемост извън активния летен сезон.

Данните за април очертават картина на туристически сектор, който все повече разчита не толкова на броя посетители, колкото на по-високата стойност на всяка реализирана нощувка. Дали тази тенденция ще се запази и през летните месеци, предстои да стане ясно с началото на активния туристически сезон.