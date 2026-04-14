Мадяр, който вече разполага с парламентарно мнозинство, достатъчно за промени в законите и конституцията, определи управлението на Орбан като пропусната възможност за модернизация на Унгария. По думите му бившият премиер е имал десетилетия на власт, в които е могъл да изведе страната на нивото на развитите европейски държави, но не го е направил.

Победата на опозицията бележи край на дългото управление на Орбан, но анализатори и наблюдатели предупреждават пред Financial Times, че демонтирането на изградения от него политически модел ще бъде далеч по-трудна задача. През годините той е изградил система, в която държавните институции, бизнесът и гражданският сектор са тясно свързани с управляващата партия чрез формални структури и мрежа от зависимости, често описвана като „система на национално сътрудничество“. Новото управление вече заяви намерение да разруши тази архитектура, но експертите подчертават, че тя не може да бъде премахната бързо, тъй като е изграждана в продължение на повече от десетилетие.

Част от икономическия елит, близък до Орбан, вече даде сигнали, че няма намерение да се оттегля. Един от най-богатите бизнесмени в страната, смятан за близък до бившия премиер, заяви, че неговите компании ще продължат да работят независимо от политическата среда и ще останат ключов фактор в унгарската икономика. Този бизнес кръг често е бил обект на критики и обвинения в политически обвързана корупция, но продължава да контролира значителни активи в различни сектори.

Орбан от своя страна заяви, че остава начело на партията си и че ще започне вътрешна реорганизация след изборната загуба. Той планира обиколки в страната и мобилизация на структурите на Фидес, като вече е насрочена среща на партийното ръководство в края на април.

Новото правителство на Мадяр обяви, че ще предприеме активни действия срещу хората, които според него са се облагодетелствали от предишното управление чрез злоупотреби и корупционни практики, като същевременно обеща да не нарушава независимостта на съдебната система и правоохранителните органи. Сред първите стъпки на новата власт се очаква присъединяване към европейската структура за борба с измамите – което би позволило по-пряко участие на европейски прокурори в разследвания, свързани с еврофондове. Досега Унгария не беше част от този механизъм.

Мадяр планира и създаване на нови антикорупционни институции, както и преразглеждане на държавното финансиране към медии и организации, които са били част от проправителствената информационна мрежа. Възможни са и промени в собствеността и финансирането на редица компании, свързани с предишния политически елит, което може да доведе до сътресения на финансовите пазари.

За да успокои инвеститорите, новият лидер заяви, че ще работи съвместно с централната банка и ще запази нейната институционална независимост. В същото време икономическите анализатори предупреждават, че евентуални резки промени в държавните договори и обществени поръчки могат да създадат нестабилност в банковия сектор и инвестиционната среда.

Очаква се също така ревизия на множество ключови държавни договори, което може да засегне бизнеси, финансирали разширяването си чрез обществени поръчки и държавни проекти.

По отношение на външната политика Мадяр заема по-критична позиция спрямо Русия и обещава ограничаване на влиянието ѝ в страната. Въпреки това експерти отбелязват, че Унгария остава силно зависима от руските енергийни доставки чрез дългосрочни договори, което ограничава възможностите за бързи промени.

Новата власт ще трябва да се справя и с наследството на силно централизирана медийна среда, както и с факта, че на местно ниво политическите структури, свързани с предишното управление, ще запазят влияние още години напред.

Според наблюдатели, макар политическата промяна да е значима, реалното пренареждане на държавата и икономиката ще бъде дълъг и сложен процес, при който сегашната система няма да изчезне бързо, а ще продължи да оказва влияние в различни форми, пише в заключение Financial Times.