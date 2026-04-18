Събота, 18 Април 2026, 13:20
Иран отново затвори Ормузкия проток: Корпусът на гвардейците отправи четири искания

Иран отново затвори Ормузкия проток: Корпусът на гвардейците отправи четири искания
Иран отново затвори Ормузкия проток, ограничавайки свободното корабоплаване. Това бе обявено от Корпуса на стражите на ислямската революция (КСИР) чрез официалната иранска информационна агенция Tasnim News Agency.
 

По този начин Корпусът на стражите на Ислямската революция (КСИР) наложи така наречената „хибридна блокада“ на Ормузкия проток, премахвайки свободното корабоплаване и изисквайки задължително разрешение за преминаване на кораби.

 

Оригиналният текст на изявлението подробно описва четири ключови момента относно правилата за преминаване на кораби през Ормузкия проток:


1. Гражданските кораби могат да преминават само по маршрута, официално определен от Иран (т.е. коридора около остров Ларак).

2. Всяко движение е разрешено само с предварителното одобрение (разрешение) на ВМС на КСИР.

3. Никой военен кораб няма право да влиза или да преминава през пролива.

4. Условията за преминаване са валидни само по време на периода на затишие на бойното поле.

 

Въпреки че външният министър Арагчи нарече протока „напълно отворен“, изявлението на KVIR на практика наложи режим на разрешение, както се потвърждава от данни от службите за проследяване на плавателни съдове. По-конкретно, службата Kpler регистрира обръщане на движението на танкери без иранско разрешение, съобщава CNBC.


Междувременно иранската държавна телевизия IRIB излъчи репортаж, който цитира високопоставен военен служител, в който за първи път се споменава забрана за преминаване на военни кораби през Ормузкия проток.

 

Вчера Иран обяви отварянето на Ормузкия проток . След това цените на петрола паднаха с 10%. Американските фондови пазари се повишиха. От своя страна, президентът на САЩ Тръмп обеща да продължи блокадата на иранските пристанища, докато не бъде постигнато всеобхватно мирно споразумение.

 

Шест петролни танкера обаче се върнаха обратно в Персийския залив след неуспешен опит да преминат през Ормузкия проток . Корабопритежателите и търговците на петрол остават несигурни дали Иран ще спази обещанието си да запази този стратегически проход отворен за всички.

